In 2022 werden de plannen om een tweede Grand Prix in de Verenigde Staten te organiseren eindelijk gerealiseerd. Het terrein rondom het Hard Rock Stadium van de Miami Dolphins werd omgetoverd tot een Formule 1-circuit, waarbij tevens plaats werd gemaakt voor de Hard Rock Beach Club, een officiële F1 fanzone en een jachthaven. Vooral dat laatste was een bijzonder onderwerp van gesprek in aanloop naar de eerste editie van de Miami Grand Prix eerder dit jaar: in plaats van echt water, werd er gekozen voor een lichtblauw vinyl om de kijkers iets van de ‘Miami-sfeer’ mee te laten krijgen.

In 2023 zullen de Beach Club, de fanzone en de haven terugkeren tijdens de Miami Grand Prix. De organisatie van het circuit belooft ook een verbeterde fanbeleving te creëren rond het circuit. Zo kunnen fans volgend jaar makkelijker de schaduw opzoeken, en worden er meer watertappunten neergezet. Daarnaast zijn er plannen om 56.000 plekken op tribunes te realiseren, 3.000 meer dan het jaar ervoor.

Miami F1-president Tyler Epp kijkt alvast uit naar de volgende editie van de Miami GP. “Het hele team is hard aan het werk om een fantastische belevenis te creëren voor het tweede jaar. Het is dan ook superleuk om volgende week de fans die zich vroeg hebben aangemeld blij te kunnen maken met een ticket. We gaan in het tweede jaar ook weer het beste van Miami laten zien aan de fans, de cultuur, entertainment, eten, muziek en de gemeenschap”, aldus Epp.