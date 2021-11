Mexico geliefd terrein voor Red Bull? Verstappen houdt slag om de arm

Na de overwinning in Austin kan Max Verstappen als trotse WK-leider beginnen aan de laatste en met afstand zwaarste triple-header van dit Formule 1-seizoen. De Red Bull-coureur koestert twaalf punten voorgift op Lewis Hamilton en krijgt met Mexico en Brazilië ook nog eens geliefd jachtterrein voorgeschoteld. De voortekenen lijken bijzonder goed, maar Verstappen loopt zelf nog geen polonaise. "Op papier ziet het er hier natuurlijk wel positief uit voor ons, maar ik heb liever dat het op de baan ook zo is", laat hij desgevraagd aan Motorsport.com Nederland weten. "Het draait dit jaar namelijk echt om de details. In Austin dacht ook iedereen dat Mercedes zou winnen, maar die pakten wij juist. We moeten dit weekend eerst de set-up weer goed voor elkaar zien te krijgen."

Mercedes kan leren van mindere edities

Over die set-up gaf Helmut Marko recent aan dat de auto van Red Bull complexer is dan die van Mercedes en dat het team daardoor meer tijd nodig heeft dan de rivaal. De Oostenrijker voegde toe dat Verstappen nog minimaal twee overwinningen nodig heeft om zichzelf tot wereldkampioen te kronen. De Limburger denkt zelf echter niet te ver naar voren en bekijkt het liever per race. "Ik denk dat je daar niet echt mee bezig moet zijn en gewoon ieder weekend het beste eruit moet halen. In mijn optiek moet je niet al te veel nadenken over waar je wel kunt winnen en waar niet."

Dat neemt niet weg dat Red Bull doorgaans goed presteert in ijlere lucht. De hooggelegen banen in Mexico en Brazilië lijken dan ook de aangewezen plekken om de door Marko benoemde zeges binnen te halen. "De laatste paar jaren hadden wij hier wel een voordeel ja, maar misschien hebben ze bij Mercedes ook wel iets aangepast aan de motor ten opzichte van 2019. Iedereen leert natuurlijk bij van bepaalde weekenden waarin je niet zo sterk voor de dag komt", vervolgt Verstappen het gesprek met de Nederlandse pers.

Mag Perez winnen? "Ik moet zorgen dat ik voor hem zit"

Verstappen geeft er vooral mee aan dat de huid nog niet moet worden verkocht voordat de beer geschoten is. Dat laatste dreigde tijdens de persconferentie in Mexico wel een beetje te gebeuren toen Sergio Perez talloze vragen over teamorders kreeg voorgeschoteld. Want mag de Mexicaan wel winnen als hij op kop rijdt en Verstappen achter zich heeft in tweede positie? Deze hypothetische vraag gaat uit van een ongekende luxe voor Red Bull en daar wil Verstappen nog niet al te veel in meegaan. "Daar hebben we het intern ook niet over gehad. Ik moet zelf gewoon zorgen dat ik ervoor zit, zoals ik dat iedere race probeer te doen. Dan hoeven we het er helemaal niet meer over te hebben", blijft Verstappen nuchter.

