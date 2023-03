Met VPN gratis Formule 1 kijken: Zo stream je in 2023

In Nederland zijn de Formule 1-rechten sinds 2022 in handen van streamingdienst Viaplay. Daarnaast is ook F1TV beschikbaar, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Wie voldoende heeft aan samenvattingen, kan terecht bij de NOS en Ziggo. Toch is er een andere manier om live naar de Formule 1 te kijken, namelijk middels een VPN-verbinding.

Overzicht gratis F1-streams

In de meeste landen zit de Formule 1 achter een betaalmuur. In enkele landen is de sport nog te zien via een gratis aanbieder of streamingdienst. Deze streams werken over het algemeen alleen vanuit het land zelf. Door een IP-adres uit dat betreffende land te gebruiken, kan je vanuit elk ander land ook naar deze stream kijken. Dit werkt het gemakkelijkste met een VPN (virtual private network). Met een VPN creëer je een veilige internetverbinding waardoor je IP-adres en locatie niet te achterhalen zijn. Daardoor kan je doen alsof je in een ander land zit, om zo geo-beperkingen te omzeilen. Zo kan je dus de F1-streams uit andere landen kijken.

Met een VPN-verbinding heb je toegang tot onderstaande platformen waar de Formule 1-actie uitgezonden wordt. Je zult het wel met buitenlands commentaar moeten doen. Dat is weer te verhelpen met het commentaar van Grand Prix Radio. Dat is te synchroniseren met de F1-beelden, waardoor je naar het commentaar van Olav Mol kunt luisteren.

In Europa zijn nog veel meer populaire zenders die Formule 1 uitzenden, zoals bijvoorbeeld Sky Sports (in onder meer Engeland, Duitsland en Italië) of Canal+ (in Frankrijk). Deze aanbieders zijn ook met VPN-verbinding niet verkrijgbaar. Hier is namelijk een speciaal abonnement voor nodig. Deze abonnementen zijn vaak regio gebonden. Met behulp van een creditcard of andere betaalmethode wordt gekeken in welk land je woont. Zo houden deze partijen de touwtjes stevig in handen.

Via deze omroepen is de Formule 1 live te streamen in 2023:

Streamingdiensten in Nederland

De Formule 1-rechten zijn in Nederland in handen van streamingdienst Viaplay. De Scandinavische aanbieder zendt alle F1-actie het gehele seizoen live uit, zelfs de wintertest in Bahrein. Rondom de actie worden extra programma’s uitgezonden, waaronder talkshows en uitgebreide voor- en nabeschouwingen. Het commentaar is uiteraard in het Nederlands en wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, vanaf locatie bijgestaan door de nieuwe pitreporter Chiel van Koldenhoven.

Het lokale Viaplay-abonnement werkt in de gehele Europese Unie. Dat houdt in dat je in al deze landen naar de Formule 1-uitzendingen kunt kijken via je eigen abonnement. Met het abonnement krijg je bovendien toegang tot livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met Max Verstappen. Buiten Europa kan een VPN weer nuttig zijn om toch naar je vertrouwde programma’s te kijken.

Het beste alternatief voor Viaplay is F1TV, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Een abonnement is aanzienlijk goedkoper dan bij Viaplay (64,99 euro per jaar versus 15,99 euro per maand). Ook hier zijn rondom de actie extra programma’s te zien, al zijn deze wel Engelstalig. Tijdens de actie kan je diverse talen selecteren voor het commentaar, waaronder de Viaplay-verslaggeving in het Nederlands. Ook hier heb je toegang tot extra features zoals livetiming, driver tracker en onboardcamera’s van alle rijders.

Vanuit Nederland is ook HesGoal te bezoeken. Dit is echter een illegaal alternatief en kan problemen opleveren. Daardoor is het een stuk veiliger om met een VPN naar een legale, gratis stream te kijken.

F1-hoogtepunten bij Ziggo en NOS

Heb je geen zin of tijd om de gehele race te kijken en is een samenvatting voldoende? Dan kan je in 2023 terecht bij Ziggo en de NOS. Beide aanbieders zenden op zondagmiddag een uitgebreide samenvatting van de Grand Prix uit. De beelden worden vervolgens geanalyseerd door experts in de studio.

Ook hier is een VPN-verbinding handig. De uitzendingen van de NOS zijn in het buitenland niet te zien. Met een VPN kan je doen alsof je in Nederland zit en zo vanaf bijvoorbeeld je vakantieadres toch naar de samenvatting kijken. De Ziggo Go-app werkt in de gehele Europese Unie, maar buiten Europa kan ook hier een VPN-verbinding een helpende hand bieden.

Een VPN-abonnement afsluiten

De voordelen van een VPN-verbinding hebben we aardig opgesomd. Maar hoe sluit je nu zo’n abonnement af? Op vpngids.nl staat een concrete handleiding hoe je hier gebruik van kunt maken. Bovendien kan je in veel gevallen rustig kennismaken zonder verplichtingen met een dertig dagen geld-terug-garantie. Bevalt het niet? Dan krijg je gewoon je geld terug.

Wat te verwachten van de Grand Prix van Bahrein?

Na een lange winterstop gaat het nieuwe Formule 1-seizoen eindelijk weer van start. De teller staat weer op nul, de verhoudingen zijn veranderd en het is de grote vraag wie het beste uit de startblokken komt. Alle ogen zijn gericht op Red Bull Racing en Max Verstappen, de torenhoge favoriet na de dominante titelwinst in 2022. Mercedes hoopt na het teleurstellende seizoen een stap voorwaarts te hebben gemaakt, terwijl Ferrari geleerd heeft van de fouten en in 2023 eindelijk weer een hoofdprijs naar Maranello wil halen. En hoe vergaat het Nyck de Vries in zijn eerste Formule 1-race voor AlphaTauri? Stuk voor stuk vragen waar we in Bahrein antwoord op krijgen.

De race op het Bahrain International Circuit, ronde 1 van het wereldkampioenschap Formule 1 2023, gaat op zondagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd van start. De race werd in 2022 gewonnen door Charles Leclerc in de Ferrari, na een heftig gevecht met Max Verstappen. De Nederlander moest enkele ronden voor het einde opgeven met een motorisch probleem. Zo zorgde Carlos Sainz voor een Ferrari 1-2 en eindigde Lewis Hamilton als derde.