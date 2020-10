Hoe kan Mercedes dit weekend al de constructeurstitel pakken?

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas wonnen al negen van de elf verreden races (alleen Max Verstappen en Pierre Gasly snoepten een zege weg) en pakten dit seizoen ook al drie keer een 1-2. Met 391 punten hebben de Zilverpijlen een straatlengte voorsprong op Red Bull dat tweede staat met 211 punten.

Het is dus een kwestie van tijd alvorens Mercedes die zevende titel verovert en het zou zelfs al komend weekend op het Autodromo Internacional do Algarve kunnen gebeuren. Na de Grand Prix van Portugal zijn er nog vijf races te gaan waarin de teams maximaal 220 punten kunnen scoren (vijf keer 25 punten plus vijf keer 18 punten en nog eens vijf punten voor de snelste raceronde). Het verschil van Mercedes op de rest bedraagt nu dus al 180 punten, dus mocht het team dit weekend nog eens 40 punten pakken dan is het in de volgende vijf races niet meer in te halen.

Per race zijn voor een team maximaal 44 punten te halen, als het tenminste finisht met een 1-2 en de snelste raceronde. Mocht Mercedes daar zondag in slagen en Red Bull scoort minder dan vijf punten dan is Mercedes wereldkampioen. Een 1-3 levert Mercedes precies 40 punten, pakt Red Bull in dat scenario geen enkel punt dan is Mercedes ook kampioen. Red Bull zou dan in de loop van het seizoen nog precies gelijk kunnen komen. In dat geval geeft het aantal gewonnen races de doorslag en Mercedes heeft er nu al negen, meer dan de helft van het volledige aantal.

De beide scenario's lijken gezien de krachtsverhoudingen niet heel realistisch en dus zal de titelstrijd bij de constructeurs hoogstwaarschijnlijk pas een week later op Imola worden beslist. Mercedes heeft dan dus zeven titels op rij behaald, één meer dan de recordreeks van Ferrari van 1999 tot en met 2004.