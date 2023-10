VIDEO: Mercedessen rammen elkaar van de baan tijdens start F1-race Qatar Het team van Mercedes zal met schaamte naar de eerste meters van de Grand Prix van Qatar kijken. Lewis Hamilton en George Russell raakten elkaar in de eerste bocht en voor eerstgenoemde is de race ook direct over en uit. De safety car komt door het ongeluk de baan op en ook voor Russell wordt het een moeilijke wedstrijd om punten te halen. In de herhaling lijkt het erop dat Hamilton te hevig instuurt en daardoor zijn teamgenoot raakt.