‘Hamilton was zonder rode vlag uitgevallen na botsing met Verstappen’

Voor het eerst is een rechtstreeks duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton uitgelopen op tranen. In de eerste ronde van de Britse Grand Prix ging het fout tussen de beide titelrivalen, die elkaar sinds het doven van de lichten geen duimbreedte toe wilden geven. Naast elkaar door Copse Corner gaan bleek vervolgens te veel gevraagd, want Hamilton tikte het rechter achterwiel van Verstappen aan en de Nederlander schoof daardoor hard in de bandenstapels. De schade aan de Red Bull RB16B was enorm en de Nederlandse coureur werd vervolgens ter controle overgebracht naar een lokaal ziekenhuis.

Voor Hamilton leek de schade mee te vallen en uiteindelijk wist hij, na het inlossen van een tijdstraf van 10 seconden, de Britse Grand Prix op zijn naam te schrijven. Het had echter weinig gescheeld of de Brit had de finish niet gehaald tijdens zijn thuisrace. “We hadden de velg stuk gereden bij het contact linksvoor. Als de race niet was stilgelegd, dan was dat dus een uitvalbeurt geweest”, vertelde Shovlin enkele uren na de race. Op andere vlakken viel de schade alleszins mee. “De rest van de schade was eigenlijk opmerkelijk klein. Het was een sensor van de bandentemperatuur die los was geraakt en daardoor wiebelde. Dat is verbazingwekkend genoeg het minst belangrijke onderdeel van de voorvleugel en het enige dat kapot ging.”

Botsing met Verstappen onvermijdelijk

De code rood bood Mercedes dus de kans om de schade aan de W12 van Hamilton te verhelpen. Na de hervatting kreeg de zevenvoudig wereldkampioen een tijdstraf van tien seconden voor het incident met Verstappen, die hij moest inlossen tijdens zijn pitstop. Zelf gaf Hamilton al aan dat hij het niet eens was met die straf en Shovlin schaart zich achter de Mercedes-coureur. “Wij denken dat de straf niet terecht was. Als je kijkt naar de richtlijn die de stewards hebben om te bepalen wie fout zit wat betreft inhalen, dan zat Lewis er ver genoeg naast. Wij vonden dat Max hem ruimte had moeten geven om te racen.”

Shovlin wijst ook naar de rijstijl van Verstappen, die hij als agressief bestempelt. In zijn ogen was een botsing dan ook onvermijdelijk. “Als je kijkt naar de sprintrace en de eerste ronde van de hoofdrace, dan moest Lewis keer op keer een pas op de plaats maken om een botsing te voorkomen. Nu was hij in staat om zijn auto zo te positioneren dat hij de auto kon laten staan. Max rijdt agressief en het is onvermijdelijk dat je dan ooit een incident krijgt. Maar we waren blij met de race van Lewis. Er was wat teleurstelling over de straf, maar we zijn opgelucht dat hij de race desondanks kon winnen.”

