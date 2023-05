Mercedes: "Zonder budgetplafond twee keer zoveel updates gehad"

Mercedes had in Australië nog een stap vooruitgezet na opnieuw een tegenvallende seizoensstart, maar in Baku bleek dat de performance van de W14 nog steeds niet goed genoeg is. Lewis Hamilton en George Russell hadden nu veel meer concurrentie van Ferrari en Aston Martin en moesten op zondag genoegen nemen met de zesde en achtste plek in Baku.

Het team heeft meermaals gesproken over updates aan de W14 nadat het al voor de testdagen in Bahrein had vastgesteld dat het niet de goede kant opging. Teambaas Toto Wolff verklapte al dat de eerste grote update in Imola geïntroduceerd wordt. Dat is ook nog steeds het plan, benadrukt de Oostenrijker. "Het doel is Imola, maar ik moet de verwachtingen temperen omdat er zoveel over deze update wordt gesproken", zegt Wolff. "Het is niet zo dat we met deze update rondjes om Red Bull zullen rijden. Het vormt een goede basis, denk ik."

Door de huidige technische regels, die vorig jaar geïntroduceerd werden, en het financieel reglement in de vorm van het budgetplafond zijn de teams minder makkelijk in staat om de auto gedurende het seizoen van grote updates te voorzien. Ook Mercedes, dat voor de invoering van het budgetplafond qua uitgaven regelmatig rond 350 miljoen euro per seizoen uitkwam, merkt de beperkingen.

"We zitten nu meer vast [aan deze auto] dan voorheen", legt Wolff uit. "Als we volledig vrij waren, hadden we een ander chassis meegenomen. We moeten echt zorgvuldig bepalen wat we willen upgraden. We nemen naar Imola een nieuwe voorwielophanging mee, evenals een aero-upgrade en een vloer. Maar als we volledig onze gang mochten gaan, hadden we waarschijnlijk twee keer zoveel updates geïntroduceerd. Maar de rest zou dat ook doen. Omdat het een relatieve winst is, moet je slim zijn en de juiste beslissingen nemen om de optimale performance te vinden."

Pijnlijk proces

Het budgetplafond is ingevoerd om het speelveld in de Formule 1 gelijk te trekken. Voor een team als Mercedes was het flink aanpassen. "Het budgetplafond legt veel beperkingen op. Voorheen wisten we niet eens wat een voorwielophanging kostte, vandaag moeten we rekening houden met de aankoopprijs van aluminium en letten op hoeveel het verwerken kost, hoeveel je moet afschrijven van het aluminium dat je niet nodig hebt, de prijs berekenen van elke bout die in de ophanging gaat, koolstofvezel dat je als grondstof hebt gekocht en dat je vervolgens snijdt en aanbrengt, wat zijn de energiekosten van de composietruimte en aan het eind komt het product eruit", somt de Mercedes-teambaas op.

"Dit is enorm ingewikkeld en het gaat zo ver dat we kostenanalisten hebben, ingenieurs, die moeten beslissen of het kopen van die kilo grondstof aluminium de prestatiewinst waard is en dat maakt het zo complex", voegt Wolff toe. "Dat proces is zo moeilijk en pijnlijk... Mensen die alleen maar creatief zouden moeten zijn en carte blanche zouden moeten hebben, kunnen dat niet doen omdat iemand hen vertelt of het haalbaar is binnen het kostenmaximum of niet. Als je de limiet overschrijdt, telt elke tienduizend."

Dat proces zorgt er ook weer voor dat het langer duurt voordat Mercedes met updates kan komen. "Veel langer," benadrukt Wolff, "omdat de administratie een heel proces is geworden. Onze financiële afdeling is gegroeid van 15 naar 45, dus dat is vrij groot. Nogmaals, ik denk dat het budgetplafond nodig was in de Formule 1. Als je mij zou vragen of ik het wel of niet wil, zou ik altijd wel zeggen. Het is belangrijk om de sport duurzaam te houden. Maar we moeten aanpassen. Bij Mercedes hebben we veel tijd en moeite gestoken in het naleven van het budgetplafond en hebben we al deze evaluaties en tools, tijdregistratie, letterlijk alles, dat gaat ons in de toekomst een voordeel bieden omdat anderen door dit pijnlijke proces moeten gaan."