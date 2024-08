De Duitse fabrikant heeft opgemerkt dat de W15 dit seizoen beter presteert in koelere omstandigheden. Als de temperaturen oplopen, dan heeft het meer moeite dan de concurrentie. Het team vermoedt dat het komt doordat de auto meer warmte in de achterbanden genereert. Dat is belangrijk om de banden in koelere omstandigheden in het juiste window te krijgen, maar het heeft aan de andere kant negatieve gevolgen als de band te warm wordt tijdens warme dagen.

Mercedes denkt dat het vinden van een oplossing niet voor de hand liggend is. Het team denkt dat het verschillende ontwikkelingsstappen nodig heeft voordat echt tevreden kan zijn. Trackside engineering director Andrew Shovlin zei over het probleem: "Ik denk dat we op circuits als Silverstone een stabiele achterkant hadden. In Oostenrijk en Hongarije kwamen we stabiliteit tekort. Dat is allemaal toe te schrijven aan het feit dat het erop lijkt dat we meer warmte in de achterbanden genereren dan de anderen. We moeten op dat gebied werk verrichten. We hebben daar plannen voor, maar het is niet iets wat je met een aeropakket oplost. Het gaat het resultaat worden van een flink aantal ontwikkelingen, waarmee we het gaan oplossen."

Een theorie die rondgaat, is dat de oververhitting van de achterbanden te danken is aan het tekort aan downforce. Daardoor zou de auto ten opzichte van de concurrentie meer glijden. Shovlin is er niet van overtuigd dat dat het karakter van de W15 beïnvloedt. "Als we kijken naar hoeveel downforce we in Silverstone op de auto hadden, dan kan het niet anders dan dat Red Bull en McLaren ongeveer net zoveel hadden. Anders hadden we niet zo rustig weg kunnen rijden bij hen", zegt hij. "Ik denk dat de wortel van het probleem daar niet ligt. Als je kijkt naar hoe iedereen de auto's nu afstelt, dan zie je dat iedereen dicht bij elkaar zit qua dragniveau. Daar erf je ook de downforce van. Ik denk dat we op hetzelfde niveau of net rond het niveau zitten als de rest. Het is natuurlijk een van de gebieden waar onze ontwikkelingsfocus op ligt en dat blijft ook zo. Het is een probleem met de temperatuur van de achterbanden en dat heeft veel van onze focus."

Gevraagd of het dan meer een mechanisch probleem is, voegt Shovlin toe: "Het gaat er simpelweg om hoe je de auto afstelt. We hebben misschien mechanische hulpmiddelen nodig om de veranderingen aan de afstelling van de auto mogelijk te maken. Maar je kan dat ook door aerodynamische details op hoge snelheid en in de bochten te bereiken. We begrijpen nog niet helemaal waarom onze auto anders is dan die van de anderen, maar het enige wat we nodig hebben is een ontwikkelingsrichting zodat we het kunnen verbeteren. We blijven met het probleem bezig tot we staan waar we willen staan."