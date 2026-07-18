Mercedes zoekt naar verbetering bij Russell na rommelige vrijdag in België

Mercedes zegt dat het duidelijke verbeterpunten heeft vastgesteld voor George Russell om terug te slaan na een onopvallende start van zijn Formule 1-weekend tijdens de Grand Prix van België.

Kimi Antonelli voerde het veld aan op Spa-Francorchamps met een ronde van 1m45.944s, neergezet op een derde van de tweede training. Teamgenoot Russell had een minder vlekkeloze sessie en eindigde de dag als achtste, meer dan 1.2s achter zijn in het kampioenschap leidende teamgenoot met een ronde van 1m47.229s.

De laatste tijd heeft Russell qua punten ingelopen op Antonelli's leiding in het kampioenschap, met een verschil dat nu 25 punten bedraagt. Maar de 28-jarige heeft nog steeds zijn handen vol aan het evenaren van zijn jongere teamgenoot op pure snelheid, en heeft erkend dat hij een tandje moet bijzetten om in de titelstrijd te blijven. In dat opzicht was de vrijdag in België geen bijzonder veelbelovende start van de laatste double-header voor de zomerstop.

Onboardbeelden en GPS-data laten zien dat Russell een gecompromitteerde doorkomst had door Les Combes, waarbij hij rondetijd liet liggen bij het uitkomen van bocht 7 toen hij, anders dan Antonelli, van het gas ging. Daarna leek hij de prijs te betalen op het stuk tussen Pouhon en de Fagnes S, waar hij en Antonelli aanvankelijk exact hetzelfde snelheidsprofiel hadden voordat Russell eerder zonder energie leek te komen zitten. De Brit had ook een lagere topsnelheid tussen Blanchimont en de Bus Stop-chicane.

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Volgens Mercedes' trackside engineering director Andrew Shovlin zaten Russells banden aan het begin van de ronde buiten het juiste werkvenster, en onderschatte hij de beschikbare grip in sommige bochten na een lastige eerste training waarin beide Mercedes-auto's de verkeerde afstelrichting kozen.

"Het is geen geweldige ronde van George, maar het was maar één ronde, dus als die niet goed gaat, lijkt het alsof je snelheid tekortkomt", legde Shovlin uit. "Maar hij voelde dat hij de banden niet klaar had voor het begin van de ronde, wat een beetje verlies betekent.

"Er zijn een paar bochten waar het erop lijkt dat hij het gripniveau mogelijk heeft onderschat, maar gezien de eerste sessie die we hadden is dat geen grote verrassing. Er zijn punten waaraan hij moet werken, maar we kunnen veel ervan in de data zien waar we achteraan zullen gaan en ik ben er vrij zeker van dat hij er morgen zal staan."

Het domino-effect van F1 2026's regels voor de power unit

De drastische eisen voor energieterugwinning van de power units van 2026, vooral op een circuit met een hoge gemiddelde snelheid zoals Spa-Francorchamps, betekenen dat een gecompromitteerde bochtsnelheid vervolgens een domino-effect heeft op het daaropvolgende rechte stuk.

"Het probleem is dat als de bochten langzamer zijn, dat invloed heeft op de inzet van energie", legde Shovlin uit. "Wanneer je op een circuit rijdt waar energie schaars is zoals dit, zoals Silverstone, worden die verschillen echt uitvergroot."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Verder ingaand op Mercedes' trage start in VT1, toen zijn coureurs zesde en achtste stonden, zei Shovlin: "Het was een rommelige eerste sessie waarin we de auto niet op de juiste plek hadden. We dachten dat er wat meer grip zou zijn dan er was, maar het lijkt erop dat anderen hun auto wat beter hadden gepositioneerd. Maar daarna hadden we tussen de sessies de kans om alles opnieuw te positioneren, en de coureurs waren 's middags een stuk tevredener met de auto.

"Er zijn een paar dingen aan Georges kant die we gewoon proberen te doorgronden. Er was in de ochtendsessie een probleem met een van de gehomologeerde FFM's [brandstofstroommeters], waardoor hij wat vermogen tekortkwam ten opzichte van Kimi. Dat is opgelost, er zijn nog een paar andere kleine dingetjes om op te pakken.

"Ik denk dat zelfs Kimi vond dat hij geen perfecte ronde had, maar we zullen wat moeten vinden, want we kunnen zien dat de anderen behoorlijk dichtbij zitten. Qua snelheid, vooral in de long run, ziet iedereen er voor ons vrij vergelijkbaar uit."

Foto's van de GP van België - Vrijdag