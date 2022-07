Lewis Hamilton en George Russell kwamen niet in de buurt van het tempo van de koplopers in de beide vrije trainingen op de Hungaroring en meldden regelmatig problemen via de radio. De zevenvoudig wereldkampioen klonk op een gegeven moment geïrriteerd toen hij doorkreeg wat de achterstand op Ferrari-coureur Charles Leclerc bedroeg. De Monegask was uiteindelijk 1,1 seconde sneller dan de Mercedes-coureur. "De auto werkt niet mee", aldus Hamilton, die aan het einde van de dag elfde stond in de tijdenlijst. "Het is gek hoe het per circuit verschilt. Ik moet gewoon mijn hoofd erbij houden en uitzoeken hoe we de auto stabieler krijgen. Hij voelt wat losjes en doet niet wat wij willen. Dus ja, het was al met al een lastige dag."

Mercedes reisde naar Hongarije in de hoop verder te kunnen bouwen op de tweede en derde plaatsen in de GP van Frankrijk. Daar lukte het ze om de Red Bull van Sergio Perez op snelheid te kloppen en optimaal te profiteren van de lastige dag voor Ferrari. Na de kwalificatie op Paul Ricard was Hamilton ondanks de achterstand op Ferrari en Red Bull tevreden, maar op de Hungaroring is hij minder enthousiast. "Er is niets aan de auto veranderd sinds vorige week", vervolgt hij. "En ik ben deze week als rijder ook niet veranderd. Maar om een of andere reden werkt het op dit circuit niet zo lekker. Ik denk wel dat als we de boel eenmaal op orde hebben, het gat net als vorige week ergens rond een seconde ligt." Hamilton liep tijdens de tweede training ook schade op aan de vloer, wat de snelheid in de long runs negatief beïnvloedde: "Het wordt een zwaar weekend, dat staat vast. We gaan in ieder geval alles geven."

Teamgenoot Russell finishte de tweede training als achtste, twee tienden voor Hamilton. De coureur uit King's Lynn geeft toe dat het geen vlekkeloze dag was, maar merkte daarbij op dat het team ook aan het experimenteren is geweest, ook met het oog op de regen die voor zaterdag voorspeld is. "De omstandigheden gaan zondag drastisch anders zijn. Dus we hebben de vrijdag maar als een soort testsessie gezien", zegt Russell. "Je kunt wel zaken gaan optimaliseren, maar dat heeft dan allemaal geen zin voor de rest van het weekend. Het was dus een zware dag, maar ook een productieve."

Video: Hamilton schrikt van riante achterstand op Leclerc