Mercedes laat zilveren W13 eerste meters maken op Silverstone

Mercedes onthulde de overwegend zilveren livery vrijdagochtend, waarover vooraf al bekend was dat het ook meteen zijn debuut zou maken op het Engelse circuit van Silverstone. De Mercedes W13 heeft intussen middels een shakedown voor het eerst kennisgemaakt met het asfalt. Onder het mom van een filmdag rijdt het team op speciale Pirelli-banden, waarbij het niet meer dan honderd kilometer mag afleggen. De shakedown geeft Mercedes de gelegenheid om de systemen alvast te controleren, alvorens het afreist naar Spanje voor de eerste F1-test in Barcelona volgende week.

Tekst gaat verder onder het Twitter-bericht

Mercedes keert terug naar zilver

Het team uit Brackley reed de afgelopen twee F1-seizoenen in een zwarte livery, maar keert voor 2022 weer terug naar de zilveren kleur. Lewis Hamilton klimt 'gewoon' weer in de cockpit, nadat er maanden gespeculeerd werd over zijn toekomst in Formule 1. Bij de launch van de W13 stelde de Brit nooit gezegd te hebben te stoppen met Formule 1 en ook neemt Hamilton Max Verstappen niets kwalijk. In de vorm van George Russell krijgt de zevenvoudig wereldkampioen wel een nieuwe teamgenoot. Zijn landgenoot komt na drie seizoenen over van Williams en vervangt de naar Alfa Romeo vertrokken Valtteri Bottas. De foto in het Twitter-bericht van Mercedes laat zien dat Russell de W13 bestuurt.

Mercedes is niet het eerste F1-team dat de nieuwe auto voor 2022 onderwerpt aan een shakedown. Red Bull Racing reed een dag eerder in het geheim zijn eerste meters op het Engelse circuit, ook Aston Martin en Williams hebben inmiddels een shakedown achter de rug. Alfa Romeo moet de auto nog presenteren, maar verraste vorige week met actie op het Italiaanse Fiorano.