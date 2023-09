Mercedes kijkt naar zichzelf in Suzuka: "Kunnen voorsprong uitbreiden"

Mercedes staat stevig op de tweede plaats in het kampioenschap voor constructeurs, maar de Duitse fabrikant was niet in staat om in Singapore te profiteren van de eerste steek die Red Bull Racing liet vallen. Terwijl Max Verstappen en Sergio Perez vijfde en achtste werden, reed Carlos Sainz de hele race op kop om als eerste niet-Red Bull-coureur een race te winnen in 2023. Lewis Hamilton werd op de derde plaats de beste Mercedes-rijder, al moest hij ook de McLaren van Lando Norris voor zich dulden. George Russell lag lange tijd op podiumkoers, maar een klein foutje in de laatste ronde leidde tot een kostbare uitvalbeurt.

Ferrari deed daardoor in het constructeurskampioenschap goede zaken door behoorlijk in te lopen op Mercedes. De Duitse fabrikant heeft echter nog altijd 24 punten voorsprong op de Scuderia als het Formule 1-circus verder reist naar Suzuka, waar komend weekend de Grand Prix van Japan wordt verreden. Het doel van Mercedes voor de race aldaar is duidelijk, stelt teambaas Toto Wolff. "We hebben over enkele dagen alweer de volgende race. Japan is altijd een uniek evenement met zeer gepassioneerde fans. Het circuit is ongelofelijk uitdagend en de coureurs houden ervan om er te racen. De marges waren in Singapore zo klein, dus we mikken erop dat we in Suzuka opnieuw competitief voor de dag komen."

Dat Ferrari in Singapore opnieuw wat terrein heeft goedgemaakt in de strijd om de tweede plek bij de constructeurs lijkt weinig te doen met Wolff. "We hebben de vorige race ten opzichte van Ferrari wat terrein verloren in het constructeurskampioenschap. We kijken echter vooruit en niet terug", vertelt de Oostenrijker namelijk. Ook op Suzuka kijkt Mercedes namelijk het liefste naar wat het zelf doet. "Onze focus ligt op het maximaliseren van het pakket dat we hebben en het scoren van zoveel mogelijk punten. Als we dat doen, weet ik zeker dat we onze voorsprong kunnen uitbreiden."

Wolff blikte eveneens kort terug op de F1-race in Singapore. Over de gehele linie overheerst het positieve gevoel over de verrichtingen aldaar, al erkent de teambaas en CEO van Mercedes wel dat het resultaat niet helemaal naar verwachting was. "Het was een spannende zondagavond in Singapore. Hoewel het resultaat niet helemaal was waar we op hoopten, kunnen we voldoende positieve punten meenemen. We waren gewaagd en agressief met onze strategische keuzes, de snelheid van de auto was het hele weekend goed, we hebben het goed uitgevoerd als team en als de racers die we zijn hebben we een echte gooi naar de overwinning gedaan."