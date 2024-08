Mercedes zet nieuwe vloer in vervolg F1-weekend Zandvoort in

Mercedes heeft ervoor gekozen om de rest van de Formule 1 Grand Prix van Nederland gebruik te maken van de nieuwe vloer, nadat deze in België werd geïntroduceerd en het team daar nog niet zeker was over het potentieel. Het onderdeel behoorde bij het upgradeprogramma dat van de W15 een winnende auto heeft gemaakt.

Omdat Mercedes na de vrijdag in België verbaasd was over de slechte bestuurbaarheid van de auto en het tekort aan rechtelijnsnelheid, besloot het de oude vloer te gebruiken. Het team begreep wel wat dat onderdeel deed voor de auto. Het was meer een keuze uit voorzorg. Het is er namelijk van overtuigd dat het onderdeel een stap vooruit is, ondanks dat het volle potentieel nog niet ingezet is. Om te zien of het echt een beter onderdeel is, besloot Mercedes in de eerste training in Zandvoort elke auto van een andere vloer te voorzien. George Russell kreeg de nieuwe, Lewis Hamilton de oude. Het resultaat beviel het team, en nadat Hamilton in VT2 de nieuwe ook kreeg en Russell de auto op P1 zette, had het team genoeg gezien. Het besluit is dat de rest van het weekend de nieuwe ingezet wordt.

Mercedes trackside engineering directeur Andrew Shovlin gaf wel toe dat het wisselende weer niet het ideale scenario voor de renstal was om een duidelijk beeld te creëren over welke vloer het sterkste is, maar hij had genoeg gezien om overtuigd te raken dat de nieuwe vloer de juiste keuze is. "Vrijdag was een bemoedigende start van ons weekend", vertelt Shovlin. "De omstandigheden in VT1 waren best lastig. De harde wind en de vele regen maakten het lastig om een duidelijk beeld te krijgen hoe de vloer die we in Spa introduceerden presteerde. Desondanks voldoet wat we gezien hebben aan onze verwachtingen, dus we gaan de rest van het weekend verder met deze vloer."

Spannende strijd verwacht

Mercedes maakt zich klaar voor een spannend gevecht met de naaste concurrenten McLaren en Red Bull dit weekend, want de gaten voorin zijn tot nu toe heel klein. Russel zei daarover: "Het was lastig met de winderige omstandigheden. Het was misschien zelfs winderiger dan ik me kan herinneren uit mijn F1-loopbaan. Desondanks presteerde de auto heel goed en de vloer die we in Spa meehadden werkte efficiënt. Het veld lijkt opnieuw dicht bij elkaar te zitten. We verwachten door het weekend heen weer een fascinerend gevecht voor de podiumplaatsen."

