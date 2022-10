Mercedes: “Zes tienden achterstand niet iets om te vieren”

Lewis Hamilton en George Russell klokten zaterdag (lokale tijd) in de kwalificatie op het Circuit of The Americas respectievelijk de vijfde en zesde tijd, maar door de motorstraffen van Charles Leclerc en Sergio Perez delen ze zondag voor de race niet de derde maar de tweede startrij. Carlos Sainz en Max Verstappen bezetten de voorste rij. Hamilton eindigde de sessie met 0,591 seconde achterstand op de Spaanse polesitter, Russell gaf 0,632 seconde toe op de snelste tijd.

“Feit is dat we zes tienden achterstand hebben. Wetende dat iedereen zo hard heeft gewerkt om dit weekend een upgrade mee te kunnen nemen en dat het gat nog even groot is, is moeilijk voor ons allemaal”, aldus Hamilton, die in de kwalificatie last had van overstuur. “Ik had het hele weekend een uitstekend gevoel in de auto, maar in de kwalificatie kreeg ik ineens te maken met enorme overstuur. Daardoor was ik aan het vechten, ik moest de achterkant heel vaak opvangen. We hadden iets kleins aangepast, maar het leek een heel groot verschil te maken. Misschien door het zakken van de buitentemperatuur.”

In tegenstelling tot Hamilton voelde Russell zich in de trainingen juist minder lekker in de Mercedes W13. “Het begin van VT1 was goed, maar daarna had ik een groot moment waarop ik dwars ging en bijna crashte. Dat heeft mijn vertrouwen gedurende alle trainingen enorm ondermijnd, maar gelukkig was het vanaf de eerste ronde in Q1 weer min of meer normaal. Zes tienden achterstand op de pole-position is echter niet iets om te vieren.”

Toch kan Russell leven met zijn vierde startplek. “Zeker gezien mijn start van het weekend, ik kwam het hele weekeinde tempo tekort”, vervolgt de Brit. “Als je naar het hele seizoen kijkt en naar de lengte van deze ronde, dan is dit waarschijnlijk beter dan het merendeel van onze kwalificaties.”

Video: Lewis Hamilton na de kwalificatie in Austin