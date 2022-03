Mercedes erkent: Zeges zijn momenteel niet realistisch

Mercedes kende een moeizame start van het nieuwe grondeffect-tijdperk in de Formule 1. De W13 komt qua snelheid nog flink tekort ten opzichte van rivalen Ferrari en Red Bull Racing. Lewis Hamilton en George Russell konden in de eerste stint van de Grand Prix van Bahrein nog aardig meekomen. Een 'draggy' achtervleugel en een strategische fout door over te stappen op de hardste band leidden tot een aanzienlijke achterstand op de kop. Veel druk van achteren was er ook niet, waardoor het team van de gelegenheid gebruikmaakte om maar wat dingen te testen.

“Dit was voor ons allemaal een nieuwe situatie. We bevinden ons ergens in niemandsland tussen P3/P4 en P6”, legde Mercedes F1-teambaas Toto Wolff uit. “Daardoor kan je wat meer experimenteren. Het experiment met de harde band was de moeite waard. Heel anders dan de strategie van de kop van het veld, en het werkte overduidelijk niet. Dus meer kilometers, meer ronden, meer dingen geleerd.”

De Oostenrijker is zich ervan bewust dat Mercedes momenteel het derde team is. Er zal dus een stap gezet moeten worden om Ferrari en Red Bull bij te halen: “Vijfde en zesde was een weerspiegeling geweest van waar we staan. We waren in de eerste ronden op de zachte band competitief en we konden aanhaken, als we al niet sneller waren dan een paar jongens voor ons. Maar we hadden meer slijtage. Desondanks was het een goede test voor ons. We hebben de harde band geprobeerd. Daarmee verloren we een seconde per ronde. Ook uit de medium konden we niet de performance halen. We hebben veel geleerd. Er zijn nog zoveel vlakken die we moeten verbeteren om vooraan mee te doen.”

Zeges, laat staan titels, niet realistisch

Volgens Wolff moet Mercedes accepteren dat er nog grote stappen gezet moeten worden voordat er weer over zeges nagedacht kan worden. De titelkansen zet hij nu al in de ijskast: “Het is nog te vroeg om naar het kampioenschap te kijken. Als we naar de rangorde in Bahrein kijken, dan lijkt het erop dat we heel ver verwijderd zijn van überhaupt meedoen om een van de titels. Maar als raceweekend op zich, hebben we hier het maximale aantal punten gescoord. We moeten verder. Elk weekend telt op dit moment, het zijn op zichzelf staande events. Want realistisch gezien kan je, als je over de derde auto van het veld beschikt, niet denken aan overwinningen.”