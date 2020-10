Mercedes niet van plan teugels te laten vieren na zevende titel

De zilverpijlen hebben met nog vijf races te gaan – en 220 punten te verdelen (44 per race) – een voorsprong van 209 punten op Red Bull dat tweede staat in het klassement. Eindigt Lewis Hamilton of Valtteri Bottas op Imola in de top vier dan is Mercedes zeker van de titel. Ook één enkele P5 en de snelste ronde levert de stal een nieuw kampioenschap op.

Zo op het oog een haalbare kaart, maar teambaas Toto Wolff wil niets aan het toeval overlaten en is niet van plan om zo tegen het einde van het seizoen cadeautjes uit te delen, zo liet hij na afloop van de Portugese Grand Prix aan de verzamelde pers weten. “Toen ik zojuist hierheen liep, dacht ik net aan wat we moeten doen om dit prestatieniveau vast te houden. Alles wat we vanaf nu doen, is belangrijk voor komend seizoen en dat zet dan weer de standaard voor de reglementswijzigingen van 2022. Onze mogelijkheden zo structureren dat we op dit niveau kunnen blijven presteren, is een extreem uitdagende situatie waar ik veel plezier uit haal. Daarbij moeten natuurlijk nederig blijven en mogen we geen millimeter toegeven.”

Op de vraag van Motorsport.com of de focus na het binnenhalen van die zevende titel direct naar 2021 verschuift, liet Wolff eerder al weten dat het team volop bezig is met het volgende seizoen.

Recordjacht

De zevende wereldtitel op rij voor Mercedes is een nieuw record in de Formule 1. Nooit eerder won een renstal zoveel titels achter elkaar. Het huidige record van zes wereldkampionschappen op rij moet Mercedes delen met Ferrari dat van 1999 tot en met 2004 hetzelfde presteerde. Met de zevende titel schuift Mercedes ook iets verder op in de eeuwige ranglijst van Formule 1-constructeurs. Daarin komt het gelijk met Lotus. Alleen Ferrari, McLaren en Williams zijn in het verleden vaker kampioen geworden.

Wereldkampioenschappen constructeurs