De openingsdag in Saudi-Arabië was er een van twee gezichten voor Mercedes. Aan de ene kant noteerde George Russell de tweede tijd in de tweede vrije training en lijkt de W15 dus snel over één ronde. Aan de andere kant was het Lewis Hamilton die worstelde om een gevoel te krijgen in de auto, met name aan de achterkant. De zevenvoudig wereldkampioen kwam daardoor niet verder dan de achtste tijd in de tweede vrije training, op vier tienden van een seconde achter zijn Mercedes-teamgenoot.

Hamilton spreekt dan ook van een 'lastige dag'. "Ik had gewoon geen vertrouwen in de achterkant van de auto", legt hij uit. "We hebben van de ene op de andere sessie wat aan de afstelling veranderd. Het legde een probleem aan de achterkant bloot, iets waar ik mee stoeide. Ik had dus enkele echt spannende momenten. In de snelle delen wil je het volledige vertrouwen in de achterkant hebben en dat heb ik gewoon nog niet." Of hij mogelijkheden ziet om de situatie voor morgen, VT3 en de kwalificatie, te verbeteren? "Ik weet het niet. We zullen de data doornemen. Maar George is duidelijk gelukkiger met zijn auto. We zijn vandaag verschillende kanten opgegaan, we proberen allemaal verschillende dingen om de juiste oplossing voor de auto te vinden. Het enige wat ik wil is een stabiele achterkant, dan ben ik blij! Dus daar werk ik aan."

Russell oogde na de training inderdaad een stuk tevredener dan zijn collega. "Het is leuk om weer terug te zijn in Jeddah. Het is echt een snel circuit waar je van kunt genieten", aldus de Brit, die nog niet helemaal 100 procent tevreden was. "De auto zat niet in het juiste window en de tweede vrije training was een beetje een rommelige sessie. De rondetijden zagen er met weinig brandstof goed uit, maar met veel brandstof aan boord weet ik niet echt waar we staan. We zitten weer in de buurt. De Astons zijn een beetje een verrassing, het is geweldig om ze daar te zien staan."

Vizier gericht op Aston Martin en Ferrari

Russell verklapt daarnaast dat Mercedes de afstellingen voor beide coureurs gesplitst heeft. "Lewis begon met de ene afstelling en ik begon met een drastisch andere [afstelling]", legt hij uit. "In de tweede vrije training deden we het compleet tegenovergestelde: we wisselden van afstelling om te zien wat werkt. We proberen meer over de auto te leren en we proberen feedback van beide coureurs te pakken. Het is nog vroeg. Het is pas de tweede race van het seizoen met een nieuwe auto. We zijn pas naar één circuit geweest en moeten blijven leren."

Op basis van de long runs weet Russell wel al hoe het er vooraan voor staat. "Max [Verstappen] is zeker de snelste, Checo [Pérez] zit er niet al te ver achter", stelt hij vast. Ook merkt hij op dat het in de races door de turbulente lucht die de auto's genereren weer wat lastiger is geworden om dicht achter de voorganger te blijven. "Het wordt steeds lastiger om de auto's te volgen naarmate de jaren verstrijken. Ik denk dat het opnieuw spannend gaat worden, net zoals in Bahrein. Ferrari en Aston Martin zijn waarschijnlijk onze grootste concurrenten op dit moment, maar het zal aankomen op de kwalificatie."

Grote verbetering, maar kan niet alles hebben

Na de tweede vrije training moest Hamilton zich bij de stewards melden om een incident met Logan Sargeant . Hamilton reed midden op de baan om Carlos Sainz voorbij te laten, maar zag daarbij Sargeant die op volle snelheid reed over het hoofd. Mercedes kreeg een boete van 15.000 euro , Hamilton een waarschuwing. Russell, tevens voorzitter van coureursvakbond GPDA, stelt dat het op dat vlak 'altijd lastig' is in Jeddah en dat je 'niet alles kunt hebben'. "Het is een van de beste circuits, het is opwindend om hier te rijden. Maar je ziet niks. Het is zeker een uitdaging."

De FIA, legt Russell uit, heeft wel ingegrepen om dit soort situaties wat te verbeteren. "Begin dit jaar heeft de FIA iets op ons stuur geïntroduceerd waardoor we de gaten tussen de auto's voor en achter ons zien. Dat is echt een grote verbetering. Maar het ding is, als je twee auto's achter je hebt die bezig zijn aan een koelronde, kan het gebeuren dat een auto met 320 kilometer per uur scheurt op tien seconden achter je en dat hij voorbij schiet. Ik denk dat dat ook gebeurd is bij Lewis en Sargeant. Je weet wel wat er direct achter je rijdt, maar je weet niet of drie of vier auto's achter je iemand aan een pushronde bezig is. Maar het is zeker een echte verbetering wat betreft de veiligheid", besluit Russell.