Mercedes wint ook strijd in pits tijdens GP van Rusland

De FIA voerde voor de GP van België verscherpte regels rond de pitstops in. Dit moest de automatisering in de pits deels terugdraaien en had als effect dat de stops iets langzamer zijn geworden. Opvallend genoeg heeft Red Bull sinds de invoering van de nieuwe regels slechts één keer de snelste pitstop afgeleverd: dat gebeurde op Circuit Zandvoort.

In Italië was McLaren het snelste team in de pits en ook in Rusland eindigde Red Bull niet met de snelste tijd. Die eer ging ditmaal naar Mercedes, dat in ronde 28 slechts 2,45 seconden nodig had om Valtteri Bottas van vier nieuwe banden te voorzien. Ook de tweede stop van de Fin was snel, want in ronde 47 kreeg hij in 2,51 seconden vier intermediates onder zijn W12 geschroefd. Daartussenin eindigt AlphaTauri op de tweede plek. De pitstop van Pierre Gasly in ronde 33 duurde 2,50 seconden.

In het klassement voor de Fastest Pitstop Award heeft Red Bull voorlopig nog niets te vrezen. De Oostenrijkse formatie heeft inmiddels 360 punten verzameld. De voorsprong op naaste achtervolger Mercedes is met 161 punten ronduit riant te noemen. Williams volgt op de derde plek, zij staan 199 punten achter de leiders.

De snelste pitstops van de GP van Rusland

Pos. Team Coureur Tijd (sec) Ronde 1 Mercedes Valtteri Bottas 2,45 28 2 AlphaTauri Pierre Gasly 2,50 33 3 Mercedes Valtteri Bottas 2,51 47 4 Ferrari Charles Leclerc 2,60 51 5 Red Bull Max Verstappen 2,61 26