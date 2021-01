Van corona herstelde Wolff legt deadline op aan Hamilton

De onderhandelingen tussen Mercedes en de regerend wereldkampioen uit Engeland lijken maar voort te duren, volgens Wolff gaat het bij de gesprekken vooral om heel veel juridische details. “De advocaten zijn hard aan het werk. Maar uiterlijk voor Bahrein zullen we toch echt eens iets moeten tekenen", legt de Oostenrijker in het ORF-programma Sport am Sonntag de bal bij Hamilton neer.

Alleen al om verzekeringstechnische redenen is het vrij normaal dat alvorens een coureur in een raceauto stapt er iets zwart op wit moet staan. Wat dat betreft is de eis van Wolff niet zo heel vreemd. Hij wil er echter nog geen definitieve datum op plakken en deed de hele kwestie voor de Oostenrijkse televisie af met een grapje. ”Ik heb ‘m al laten weten dat ik de volgende in de rij ben om in de auto te zitten.”

De onderhandelingen tussen Hamilton en Mercedes lijken vast te zitten op de eisen van de eerstgenoemde. De Engelsman zou een driejarig contract willen met een veel hoger salaris dan hij gewend was en bovendien een deel van de teaminkomsten en een rol bij Mercedes na afloop van zijn carrière eisen.

Mercedes lijkt niet aan die eisen te willen of kunnen voldoen en de hakken in het zand te hebben gezet. Daarbij weigert het team overigens de troefkaart George Russell te willen spelen. De Williams-coureur viel vorig seizoen succesvol in bij Mercedes toen Hamilton vanwege zijn coronabesmetting een race moest missen en zou een prima en veel goedkoper alternatief kunnen zijn. Onzin, vervolgt Wolff. “In al die jaren dat we nu samenwerken hebben we nooit dreigementen geuit. Er komt een dag dat we de vulpennen zullen pakken en tekenen. We hebben een solide basis in onze relatie. We hebben samen grote successen gevierd en we willen dat in de toekomst ook doen.”

Het probleem is echter de coronacrisis, waardoor de betrokken partijen elkaar maar weinig hebben gezien, zo besluit Wolff die onthulde zelf ook besmet te zijn geweest. "Mijn familie en ik hebben net tien dagen in Oostenrijk in quarantaine gezeten nadat ik positief had getest. Gelukkig had ik geen symptomen.” Hamilton zit momenteel in de Verenigde Staten waar hij zich aan het voorbereiden is op het komende seizoen.