Mercedes F1 van plan om 'afgekeurde' nieuwe vloer te blijven gebruiken

Mercedes introduceerde de vernieuwde vloer afgelopen raceweekend, tijdens de Grand Prix van België. Na een lastige eerste trainingsdag op het Circuit de Spa-Francorchamps, waarin Lewis Hamilton en George Russell flink achterbleven bij de concurrentie, werd besloten om de oude vloer weer onder de auto te zetten. Een prima beslissing, zo bleek zondag. Russell en Hamilton kwamen na een enerverende race als eerste en tweede over de meet, waarna die eerste overigens werd gediskwalificeerd omdat de Mercedes W15 onder het minimumgewicht zat.

George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

De upgrades die Mercedes dit seizoen aan de auto heeft aangebracht, leken allemaal te doen wat er van werd verwacht, maar de beslissing om de nieuwe vloer in Spa niet te gebruiken, deed vrezen dat er een probleem zou kunnen zijn ontstaan. Andere teams, zoals Ferrari, RB en Aston Martin, hebben hun seizoenen zien stagneren toen upgrades niet deden wat ze verwachtten. Het duurt dan weer even alvorens een team kan aanhaken, maar Mercedes is ervan overtuigd dat het niet hetzelfde lot beschoren is.

Het team uit Brackley zegt dat de problemen waarmee het vrijdag in België werd geconfronteerd geen verband hielden met de vloer. Teambaas Toto Wolff legde al uit dat de problemen meer te maken hadden met mechanische aspecten en de manier waarop de auto was afgesteld. Wolff is er dan ook van overtuigd dat Mercedes de nieuwe vloer tijdens de komende race op Zandvoort weer zal meenemen en gebruiken. "Ik denk dat we een drastische verandering hebben doorgevoerd om wat van de prestaties terug te krijgen, maar we geloven dat het niet aan de vloer lag", zei Wolff in Spa over de plannen met de vloer. "Het wordt heel interessant als we alles in Zandvoort op de auto zetten en correleren, en kijken wat het doet. Dan weten we namelijk zeker of het mechanische deel het probleem was, zoals we dachten, of dat er aerodynamisch en mechanisch iets niet werkte."

"Voorzichtig optimistisch"

Mercedes heeft in de laatste vier races drie overwinningen behaald, in Oostenrijk, Groot-Brittannië en België. De vorm is er dus, maar Wolff wil zich nog niet laten meeslepen in speculaties over een nieuwe constructeurstitel. "We moeten met beide benen op de grond blijven staan", zei de Oostenrijker. "Je ziet absoluut een trend die positief is aan onze kant en bij sommige andere teams zie je een negatieve trend. Maar ik denk niet dat we vooruit moeten lopen op hoe de tweede helft van het seizoen zal verlopen. Ik denk dat het een zware strijd is, er zijn vier teams die alles geven. Maar ik denk tegelijkertijd dat we voorzichtig optimistisch kunnen zijn. Er zijn nog tien races te gaan."