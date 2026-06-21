Mercedes wijst speculatie over voorkeursbehandeling tussen Russell en Antonelli van de hand

Mercedes technisch directeur James Allison haalde fel uit naar speculaties dat het team een van zijn coureurs zou voortrekken in de strijd om de Formule 1-wereldtitel, en noemde dat idee “vreemd”.

In de Nu Silver Arrows Radio Show nam het team de ongebruikelijke stap om online speculatie over Mercedes dat zijn coureurs prioriteit geeft aan te pakken – met diverse reacties die het team ervan beschuldigden op de een of andere manier zowel George Russell als Kimi Antonelli te bevoordelen.

Mercedes, dat ooit een gespannen interne rivaliteit tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg moest managen, heeft die opmerkingen weerlegd, terwijl teambaas Toto Wolff al heeft verklaard dat het geen teamorders zal gebruiken tenzij er een dreiging is van een rivaal.

Wolffs opmerkingen kwamen nadat Russell en Antonelli tijd verloren door op cruciale momenten tijdens de GP van Barcelona op de baan met elkaar te vechten, wat Hamilton een kans gaf om toe te slaan op weg naar de overwinning voor Ferrari.

“Mensen zijn erg betrokken bij de personen die ze steunen en ze willen dat hun coureur boven alle anderen floreert,” zei Allison. “Alles wat ik kan zeggen is dat als je ooit zou willen begrijpen waar het [favoritisme] zich in onze psyche bevindt, je bij een team zou moeten komen werken.

“Want als je het geluk had om bij een team te komen werken, zou je meteen doordrenkt raken van de cultuur van dat team en zou je begrijpen hoe volkomen vreemd die gedachte is voor iedereen in het team.

“En wanneer we het horen, is het alsof we een andere taal horen.”

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Allison legde uit hoe Mercedes, net als alle teams, prijzengeld verdient op basis van zijn positie in het F1-wereldkampioenschap voor constructeurs en daarom beide coureurs nodig heeft om de resultaten te maximaliseren, aangezien het wereldkampioenschap voor coureurs weinig invloed heeft op de vooruitzichten van de teams.

“Het is in ons aller belang dat beide coureurs floreren,” zei hij. “Eigenlijk maakt het ons niet uit wie van de twee beter is dan de ander. We willen een 1-2 in elke race en het maakt ons niet uit in welke volgorde.

“Het enige moment waarop we een mening zouden beginnen te vormen, is als één coureur mathematisch niet langer in staat is een kampioenschap te winnen en de andere coureur in gevecht is met een coureur van een ander team. Op dat moment heeft het team recht op een mening.

“Maar tot dat moment willen we gewoon dat beide coureurs elke race helemaal vooraan meedoen. Want ons belangrijkste kampioenschap is, vreemd genoeg, niet het coureurskampioenschap. Het is het constructeurskampioenschap.

“Als we het geluk hebben een bonus te winnen, doen we dat op basis van de positie bij de constructeurs, niet bij de coureurs. Daar krijgen we niets voor.

“Dus alles waar we om geven is op de constructeurs gericht en favoritisme heeft in dat opzicht totaal geen zin voor ons. We willen gewoon te allen tijde het maximale aantal punten van beide coureurs.”

James Allison, Mercedes Photo by: Erik Junius

Dus Mercedes zal Russell en Antonelli in de nabije toekomst gelijk blijven behandelen zolang beiden meedoen in de strijd om de coureurstitel, waarbij Antonelli het klassement aanvoert met 41 punten voorsprong op Hamilton en Russell nog eens negen punten verder achter staat.

Mercedes heeft ondertussen een comfortabele marge in het wereldkampioenschap voor constructeurs, met 72 punten voorsprong op Ferrari, waarbij de GP van Barcelona pas de tweede ronde was waarin het team gezamenlijk niet de meeste punten scoorde – McLaren scoorde over het Miami GP-weekend drie punten meer dan de in Brackley gevestigde renstal.

Mercedes ‘niet zo snel als we moeten zijn’ in Barcelona, maar timing van virtual safety car hielp Hamilton

Terugblikkend op Mercedes’ eerste grand prix-nederlaag van het jaar vond Allison dat het upgradepakket van Ferrari het prestatieverschil tussen de twee leidende teams wist te verkleinen en hoewel zijn team pure snelheid miste, zinspeelde hij erop dat de timing van de virtual safety car Hamilton een cruciale hulp gaf op weg naar zijn zege.

Lees ook: Formule 1 Hoe Hamilton en Ferrari Mercedes in Barcelona in de val lokten

“De algemene gedachte is dat het een teleurstellend weekend was. OK, we hebben een sterk podium behaald, maar na het winnen van alle openingsraces is een DNF met één auto en een P2 zeker niet het weekend waarop we hadden gehoopt,” zei hij.

“Maar de openingsstint met George was erg sterk. Maar daarna zakte het weg in de twee volgende, waardoor Lewis kon doorgaan met zijn driestopper, zijn eenzame avontuur met drie stops, en wij niet de snelheid hadden om dat te evenaren.

“Als de virtual safety car niet was gekomen op het moment dat die kwam, dan zou het voor Lewis waarschijnlijk nog steeds een heel lastige opgave zijn geweest om de overwinning te pakken. Desondanks hadden we in een positie willen zitten waarin we niet afhankelijk waren van de grillen van een safety car of geen safety car.

“Dus over het geheel genomen waren we gewoon niet zo snel als we moesten zijn.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Allison gaf krediet aan de upgrades van zijn voormalige team die debuteerden in Barcelona en hij verwacht dat het momentum tussen de koplopers sterk zal worden beïnvloed door wanneer elk team updates brengt en hoe krachtig dat pakket is.

“Ferrari bracht inderdaad een behoorlijk significante upgrade mee naar deze race,” zei Allison. “Ik denk dat wat je daar vooral ziet is dat dit heel jonge reglementen zijn. Onze auto werd gelanceerd met een kleine voorsprong [qua prestaties] op de andere teams, een voorsprong die we gedurende een aantal races hebben weten vast te houden. Maar het feit dat de regels zo jong zijn betekent dat het op dit moment relatief gemakkelijk is, omdat de regels nog niet zo verkend zijn als ze zouden kunnen zijn, om prestaties te vinden.

“En een upgradepakket, een significant upgradepakket, is ongeveer evenveel waard als het gat dat we aan het begin van het seizoen hadden tussen onze auto en de andere. Dus als Ferrari een upgradepakket naar een race meebrengt zonder dat daar van onze kant iets tegenover staat, dan zal dat het gat dichten dat eerder comfortabel aanvoelde. Ik denk dat dat grotendeels is wat we zien.

“Natuurlijk staan we niet met lege handen in deze strijd. En te zijner tijd zal onze auto zijn eigen upgrades krijgen. Zolang we de algemene ontwikkelingscurve in de fabriek steil kunnen houden en die vervolgens inzetten wanneer we denken dat die voldoende is en het ons goed uitkomt om dat te doen, dan zouden we de winst die we aan het begin van het jaar hadden opnieuw moeten kunnen vestigen als onze ontwikkelingscurve in de fabriek die van alle anderen evenaart.”