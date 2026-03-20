Mercedes wijst plaatsvervangend teambaas F1-team aan
Mercedes heeft aangekondigd dat het Bradley Lord heeft aangewezen als plaatsvervangend teambaas. Toto Wolff blijft de voltijdse rol van teambaas vervullen.
Foto door: Mercedes AMG
Mercedes stelt dat "omvang, complexiteit en activiteiten" van het Formule 1-team de afgelopen tien jaar "aanzienlijk" zijn toegenomen. Daarop is besloten om de top van de organisatie efficiënter in te delen, met als een van de besluiten de aanstelling van Bradley Lord als plaatsvervangend teambaas.
Lord treedt per direct aan als plaatsvervangend teambaas. De afgelopen jaren was de teamvertegenwoordiger en chief communications officer van het Mercedes F1-team al gegroeid in die rol, maar deze is nu formeel vastgelegd.
"Met de groei van ons team en de Formule 1 is de omvang van onze activiteiten en de bijbehorende verantwoordelijkheden op senior niveau aanzienlijk toegenomen", zegt teambaas Toto Wolff, die vanaf heden dus ondersteund zal worden door Lord. "We hebben daarom van deze gelegenheid gebruikgemaakt om een verandering door te voeren die in de praktijk al enige tijd bestond."
"Mijn rol en algemene verantwoordelijkheden veranderen geen millimeter, maar Bradleys werk als plaatsvervangend teambaas zal de slagkracht van ons leiderschapsteam verder vergroten en mij blijven ondersteunen in mijn rol als teambaas en CEO."
"Bradley is een toegewijd en ervaren lid van onze organisatie en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van het team in het moderne tijdperk. Door onze structuur op deze manier af te stemmen, zorgen we ervoor dat ons leiderschapsteam zich volledig kan richten op de gebieden waar het de meeste waarde toevoegt en optimaal is ingericht om te voldoen aan de eisen van een snel groeiende sport."
Lang werkzaam bij Mercedes
Lord begon in 2001 bij het Benetton F1-team op de persafdeling. Hij heeft sindsdien verschillende communicatierollen vervuld, onder meer bij Renault F1. Sinds 2011 maakt Lord al deel uit van het Mercedes F1-team, waar hij verantwoordelijk werd voor de motorsportcommunicatie van Mercedes-Benz in alle fabrieksprogramma's.
De 46-jarige Brit werkte zich binnen Mercedes op. Zo kreeg hij in 2014 de rol van head of F1 communications, promoveerde hij in 2017 tot Mercedes-Benz motorsport communications director en werd hij in 2021 aangewezen als strategic communications director. Sinds 2024 was Lord teamvertegenwoordiger en chief communications officer, maar vanaf heden vervult hij de rol van plaatsvervangend teambaas.
Cadillac profiteert van onverwachte F1-pauze: "Eigenlijk best gunstig"
Uitslag: Eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Brazilië
Acosta bovenaan in later begonnen eerste MotoGP-training Brazilië
Aston Martin spreekt zich uit na geruchten rond Wheatley en Newey
Wolff reageert op F1-kritiek Max Verstappen: "Hij zit in een horrorshow"
Antonelli bewijst gelijk Mercedes: "Velen zeiden dat het te vroeg was"
Wolff ziet Ferrari als serieuze uitdager na F1-race in Melbourne
Norris spreekt Hamilton tegen over vermoedens 'partymodus' Mercedes-motor
Russell wachtte op crash na stevig Ferrari-duel: "Maar die kwam er niet"
Analyse: Is Mercedes slimmer geweest of hebben hun klantenteams een nadeel in F1?
Column: Waarom de F1-kampioen van 2026 nog steeds een echte kampioen is
On this day: Tony Blair opnieuw onder vuur om banden met Ecclestone
Column: Is verandering de motor van de Formule 1, of vergeten we de essentie?
Wat zit er achter de 'horrorshow' voor Max Verstappen en Red Bull in China?
