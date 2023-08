Mercedes wijst een van de grootste gevolgen van budgetplafond aan

In 2021 introduceerde de Formule 1 het budgetplafond met als einddoel om een gelijker speelveld te creëren. Teams als Mercedes gaven ruim 350 miljoen euro per seizoen uit en hadden daarmee een groot voordeel ten opzichte van teams als Williams en Haas. Tot nu toe heeft dat geleid tot een middenveld dat dicht bij elkaar zit, al heeft het tot negatieve gevolgen geleid voor de teams die op de baan een achterstand hebben. Door het budgetplafond is het namelijk van belang om sterk aan het seizoen te beginnen, aangezien het lastiger is om gedurende een seizoen achterstand weg te werken.

Het effect op onderdelen met een lange doorlooptijd is volgens Mercedes' technisch directeur James Allison minimaal, maar de gebruikelijke stroom upgrades die gedurende het seizoen worden geïntroduceerd hebben te maken met een grotere vertraging tussen het testen en de productie. Als gevolg daarvan komen teams steeds vaker met updatepakketten, in plaats van individuele onderdelen. Dat leidt uiteindelijk tot een vertraging van de onderdelen die als eerste zijn ontwikkeld.

"Als je je bedenkt dat de meeste performance uit de windtunnel komt, is de windtunnel dus altijd leidend voor de richting van de auto", legt Allison uit in een exclusief interview met Motorsport.com. "De vertraging tussen wat de auto ziet en wat de windtunnel doet zit 'm in hoe snel je de geometrie van de windtunnel naar het ontwerpbureau kunt sturen en hoe zij dat naar de productie kunnen sturen om het te maken."

"Vroeger, toen we het budgetplafond nog niet hadden, kon je die dingen bijna om de dag uit de windtunnel laten komen", vervolgt Allison. "Men zou ze razendsnel ontwerpen en bouwen, waardoor de vertraging tussen de windtunnel en de baan altijd maar een paar weken bedroeg. Nu kun je je misschien maar twee of drie grote upgrades in een seizoen veroorloven, met tussendoor wat kleine aanpassingen." Volgens Allison draait het er nu meer om dat het team maar naar verbeteringen voor onderdelen blijft zoeken totdat het genoeg is om tot een pakket te komen dat betaalbaar is. "Dat betekent dat de auto nu veel meer achterloopt op wat er in de windtunnel gebeurt. Het verandert niks aan de winstpercentages in de windtunnel: dat is altijd hetzelfde. Maar de auto haalt de windtunnel minder frequent bij, er zit meer vertraging in. Dat is dus hoe het je beïnvloedt."

Allison voegt toe dat deze financiële beperkingen het Mercedes lastig maken om middelen in te zetten voor projecten op de langere termijn, zoals het verbeteren van de processen en het personeel van het team. "De andere manier waarop het je beïnvloedt, is dat het moeilijker is om de middelen, mensen en hardware te vinden om te investeren in capaciteitsverbetering. Het is heel makkelijk om in oude gewoonten te blijven hangen, aangezien het geld en tijd kost om dit te verbeteren. Als je al je geld en tijd aan die paar upgrades en de productie van de auto voor het nieuwe seizoen besteedt, is het moeilijk om de muizenval beter te maken. Het is veel moeilijker om te investeren in de machines die de auto maken, de tekenkamer die de auto tekent en de methodologie in de fabriek dan voorheen", besluit Allison.