Hoe kan Mercedes komend weekend wereldkampioen worden?

Elf punten volstaan dus voor Mercedes om de titel direct na de Grand Prix van Emilia-Romagna te vieren. In theorie zou Red Bull dan aan het einde van het seizoen nog gelijk kunnen komen, maar dan telt het aantal overwinningen en dat is duidelijk in het voordeel van Mercedes.

Een vierde plaats (goed voor 12 punten) voor of Lewis Hamilton of Valtteri Bottas is dus sowieso voldoende om de titel voor een zevende achtereenvolgende keer op te mogen eisen, een nieuw record. De verschillende scenario's zien er als volgt:

Als Red Bull 1ste en 2de wordt:

... en ook de snelste ronde krijgt, moet Mercedes met een auto op de vierde plaats of beter eindigen, om kampioen te worden.

... zonder snelste ronde, moet Mercedes een auto in de top-vijf hebben. Of een zesde plaats en de tweede auto niet lager dan 9de positie.

Als Red Bull 1ste en 3de wordt:

... en ook de snelste ronde krijgt, moet Mercedes een auto in de top-zes zetten, of een zevende plaats en de andere auto negende.

... moet Mercedes een auto in de top-zes zetten, of een zevende plaats en de andere auto negende of tiende.

Als Red Bull 1ste en 4de eindigt:

.... en de snelste ronde pakt, moet Mercedes een auto in de top-zeven zetten of punten scoren met beide auto's achter de 8ste positie.

... moet Mercedes een auto in de top-acht zetten.

Als Red Bull 1e en 5e is:

... met een snelste ronde, moet Mercedes een auto in de top-acht zetten.

... moet Mercedes een auto in de top-negen zetten.

Als Red Bull 1ste en 6de wordt:

... met de snelste ronde, volstaat voor Mercedes een top-tien finish.

Als Red Bull 2e en 3e wordt:

... en de snelste ronde krijgt, moet Mercedes in de top-negen eindigen met een van de auto's.

... zonder snelste ronde, is Mercedes sowieso al kampioen. Ook bij alle andere eindresultaten van Red Bull is Mercedes zonder punten te scoren wereldkampioen.