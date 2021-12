Mercedes F1-coureur Lewis Hamilton en Red Bull-concurrent Max Verstappen beginnen met een gelijk aantal punten aan de seizoensfinale in Abu Dhabi. De coureur die onder normale omstandigheden voor de ander eindigt, mag zich wereldkampioen noemen. Het merk met de ster is bezig aan een sterke opmars met drie opeenvolgende overwinningen, maar Red Bull won afgelopen jaar op het Yas Marina Circuit.

De scenario's van de Formule 1-titelstrijd uitgelegd: Hoe kan Max Verstappen in Abu Dhabi F1-wereldkampioen worden?

Daarover maakt Mercedes zich echter niet druk. De omstandigheden waren destijds uniek en volgens Andrew Shovlin, Mercedes’ trackside engineering director, haalde het team in 2020 niet alles uit de Zilverpijlen. “Vorig jaar was Lewis net terug na een Covid-besmetting. Hij presteerde absoluut niet op z’n best. Je bent niet zomaar over zo’n besmetting heen”, aldus de technische man. “Onze analyse na die race, zoals we na elke wedstrijd doen, toonde aan dat we verkeerd zaten met de afstelling. We testten dat weekend met Pirelli-ontwikkelingsbanden en daarop waren we gefocust. Ironisch genoeg hadden we het kampioenschap in de knip en besloten we om ons vooral te richten op het beter begrijpen van de banden dan op het raceweekend. We begonnen niet voldoende voorbereid aan de race, met een auto die niet in balans was. Dat heeft ons het nodige gekost.”

Zorgen bij Mercedes voor Abu Dhabi

Hoewel de focus dit weekend heel anders zal liggen, zijn er toch nog de nodige vraagtekens. Dat komt vooral door de veranderingen die zijn aangebracht aan het circuit. De langzaamste secties zijn ingewisseld voor rappe, brede doordraaiers: “We hebben in het verleden veel goede races gekend in Abu Dhabi, maar we zijn nu bezorgd over het onbekende”, erkent Shovlin. “Het circuit heeft veel nieuwe stukken en we hebben de performance behoorlijk zien verschuiven. Banen waarop wij dachten competitief te zijn, zoals Austin, waren we helemaal niet goed. In Saudi-Arabië heeft Red Bull over één ronde ons flink de hielen laten zien. Dus er is meer dan voldoende om ons zorgen over te maken. Daarnaast het feit dat we met de zachtste banden gaan rijden, wat ook heel erg listig kan zijn. Ze zijn erg lastig te managen. We benaderen dit als een nieuw circuit. We weten wat we moeten doen: winnen.”

Volgens Shovlin gaat de formatie goed voorbereid naar de laatste race. Hamilton heeft zelfs in de simulator getest, iets wat hij doorgaans zelden doet: “Lewis is tussen elke race in de fabriek geweest en heeft in de simulator gezeten om het circuit te leren kennen. De ronde is nu sneller en dat resulteert in een snellere race. Dat verandert de balans van bocht tot bocht, al is veel nog hetzelfde gebleven. We hebben in de simulator goed werk kunnen verrichten.”