Mercedes hield voor het Formule 1-seizoen 2023 vast aan het concept van de 2022-auto en hoopte door de vloerverhoging af te rekenen met porpoising en het ware potentieel van het concept met de W14 te laten zien. Tijdens de wintertest in Bahrein kwam het Duitse merk er pijnlijk achter dat het gat naar Red Bull Racing ten opzichte van 2022 juist was gegroeid. Dit leidde tot de lastige beslissing om het concept grotendeels overboord te gooien en aan iets nieuws te werken.

In Monaco kwam Mercedes met nieuwe sidepods, een nieuwe vloer en een gewijzigde ophanging. Het stratencircuit is niet de beste plek om een nieuw pakket te testen en dus was Barcelona de eerste echte test. Daar werd wel degelijk een stap gezet. Lewis Hamilton en George Russell finishten op P2 en P3, achter de Red Bull van Max Verstappen. Het tempo van de W14 lag hoger dan de auto's van Ferrari en Aston Martin. In Brackley lijkt men de juiste weg te zijn ingeslagen.

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff was de matige start van het seizoen nodig om een wake-up call te krijgen om de gedurfde stap naar een ander concept te zetten. "Deze shock hadden we nodig om te begrijpen dat we echt niet vooruit gingen. Er viel weinig performance meer te halen", aldus de Oostenrijker tegen Sky Sports. "Zo'n moment schudt je wakker en pas dan ga je vooruit. Maar er is wel tijd voor nodig. Je moet de onderdelen ontwerpen. Je moet ze produceren. Wat dat betreft heeft het team echt een bizarre klus geleverd. Ik ben blij met het harde werken in Groot-Brittannië. We besloten om een andere kant op te gaan. Er zijn zoveel onderdelen veranderd waarvan we dachten dat het variabelen zouden kunnen zijn die we niet helemaal begrijpen. Het was riskant, maar iedereen zette door en we hebben een goede raceauto."

Red Bull in zicht?

Wel stipt de chef aan dat er nog een boel werk op de plank ligt om Red Bull in te halen en dat het de ommekeer in Canada moet bevestigen, dit omdat de auto volgens Wolff in in Spanje in een bijzonder goede window zat. Hoewel Hamilton 24 seconden moest toegeven op Verstappen, benadrukt Wolff dat het verschil niet zo groot was. "Ik denk dat het minder was. Lewis reed aan het einde vrij kalm, waarschijnlijk is het maar zo'n vijftien seconden. Over 66 rondjes is dat echter nog steeds veel en niet waar we willen zijn. Naar mijn mening zitten we dichter bij, maar je ziet wat de benchmark is."

