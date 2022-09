Mercedes weet nog altijd niet waarom de W13 zo wisselvallig is

George Russell behaalde voor de zomerstop in Hongarije zijn eerste pole-position en eindigde in de race achter teamgenoot Lewis Hamilton op de derde plaats, maar dat gebeurde niet voordat Mercedes een doorbraak forceerde door de auto helemaal overhoop te gooien na een matige trainingsdag. Ondanks dat er in de zomer tijd was de W13 te analyseren, bleef de wagen heel wisselvallig tijdens de Belgische Grand Prix. Russell kwam daar niet verder dan de achtste plaats in de kwalificatie, een plekje achter Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen elimineerde zichzelf in een aanrijding met Fernando Alonso, Russell kwam na diverse gridstraffen voor andere rijders uiteindelijk tot de vierde plek.

Russell bevestigde donderdag in Zandvoort, waar dit weekend de Dutch Grand Prix afgewerkt wordt, dat Mercedes nog altijd moeite heeft het volledige potentieel van de W13 te benutten. “Het is voor ons zeker een terugkerend thema dit seizoen”, aldus Russell. “We moeten nog steeds begrijpen waarom we last hebben van zo’n groot verval, om heel eerlijk te zijn. Dat verval is kleiner dan bij Red Bull, maar als je kijkt naar het middenveld worden we ook regelmatig verslagen door Alpine of McLaren. Ik bedoel, het scheelde niet veel of we waren vorige week verslagen door Alex [Albon van Williams]. Maar in de race waren we dan wel weer heel sterk.”

Downforce en efficiëntie

Gevraagd waar de problemen van Mercedes momenteel vandaan komen, is Russell helder: “De algemene prestatie van deze auto is daarin belangrijk. Zodra het zondag is, krijgen we een gelijker speelveld. Maar over het algemeen missen we drie of vier tienden op Red Bull, we moeten meer downforce vinden en misschien zorgen dat de auto efficiënter wordt zodat we op de rechte stukken minder verliezen. Maar we staan dit seizoen op achterstand omdat we in het rechterrijtje staan als het er in Q3 op aankomt. Soms is het daarvoor al lastig. De banden zijn sensitief voor vele teams, maar wij moeten zorgen dat we ze in een enkele ronde kunnen benutten.”