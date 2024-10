Mercedes weerlegt woorden Hamilton over updates F1-auto

Het Formule 1-weekend in Austin is voor Mercedes een deceptie geworden. De renstal wilde met de updates op de W15 vooraan meevechten, maar het eindigde in mineur. Vooral voor Lewis Hamilton werd het een weekend om snel te vergeten. Hij eindigde in de sprint als zesde, lag er Q1 al uit en na twee rondjes in de Grand Prix alweer uit. Door een spin bocht 19 - de plek waar Russell op zaterdag in de kwalificatie al de Mercedes stuk reed - eindigde Hamilton in het grind en moest hij de rest van de race toekijken.

Bij de pers liet hij weten te vermoeden dat de problemen met de Mercedes kwamen door het nieuwe aerodynamische pakket en dat men aan het onderzoeken is of deze specificatie in Mexico weer op een auto gezet wordt. Teambaas Toto Wolff weet kort na de race echter al zeker dat de geüpdatete W15 in Mexico aan de start staat. "Ik denk niet dat we met deze upgrades fundamentele problemen hebben", aldus de Oostenrijker in gesprek met onder andere Motorsport.com. "Ik denk dat het meer over de interactie tussen de aerodynamische en mechanische onderdelen gaat. Daarom gaan we gewoon door met deze update. Het heeft voor ons geen zin om dat niet te doen, want het levert ons veel rondetijd op. We moeten wel open-minded blijven. George reed met de juli-specificatie en daarmee was hij erg competitief."

Door de crash van Russell zit Mercedes wel met een tekort aan update-onderdelen. Het lijkt er daarom ook op dat het team met twee verschillende specificaties in Mexico moet rijden. "Het is duidelijk dat we een vloer gaan missen. Die moet terug naar het Verenigd Koninkrijk en zal gerepareerd worden voor Brazilië", onthult Wolff. "Normaal gesproken zou Lewis met de nieuwe onderdelen rijden, maar ik weet niet of hij daar honderd procent achter staat. We moeten nog bespreken hoe we dat weekend aan gaan vliegen."

Zelfde liedje

Het was wel opvallend dat Mercedes op vrijdag snel was en zelfs even mocht dromen van een sprintpole. Uiteindelijk zorgde de gele vlag vanwege de gespinde Franco Colapinto ervoor dat dat niet lukte, maar het Duitse team begon sterk. Daarna zakte het opnieuw weg, wat dit jaar vaker is gebeurd. "We moeten begrijpen waarom we op vrijdag heel snel waren, Lewis was tot de gele vlag van Colapinto vier tienden sneller en hij zou de snelste zijn. Op zaterdag zag het er heel anders uit", aldus Wolff. "We hadden wel op zaterdag een gebroken ophanging, dat kan een verklaring zijn. We hadden dat voor de kwalificatie opgelost, maar we konden qua pace nog niks betekenen. En dan kwam in de race dat incident met Hamilton ook nog eens uit het niets. Hij was niet eens aan het pushen, dus volgens mij is dit voor honderd procent niet de fout van Lewis."

Video: De uitvalbeurt van Hamilton in Austin