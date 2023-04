Mercedes hield voor 2023 vast aan het concept van de geplaagde W13, die in de tweede seizoensfase potentie liet zien. De smalle sidepods waren een uniek concept, maar niet per se het recept tot succes – op de zege van George Russell in Brazilië na. Toch zag het team genoeg reden om de ontwerpfilosofie voor de W14 niet al te flink onder handen te nemen.

Na de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein veranderde die mentaliteit. Teambaas Toto Wolff gaf toen toe dat de W14 niet aan de verwachtingen voldoet en dat het team haar concept moet aanpassen. Bovendien wist het team al vóór de testdagen in Bahrein dat de W14 niet genoeg vooruitgang bood ten opzichte van de W13, waardoor er op de achtergrond hard gewerkt werd aan updates.

In Australië bleek echter weer dat Mercedes er beter voor staat dan men wellicht denkt. George Russell en Lewis Hamilton eisten de tweede en derde startplek op en in de race nam Russell de leiding en reed hij zelfs even weg van Max Verstappen. De Brit viel na een stevige motorplof uit, terwijl Hamilton tweede werd.

Dat resultaat doet de vraag rijzen of Mercedes nu niet alsnog moet vasthouden aan het eigen concept, in plaats van overstappen op een ander idee. Toto Wolff waarschuwt dat zijn team dit soort resultaten niet leidend moet maken bij het bepalen van de ontwikkelingsrichting. "Dit zijn precies de swings die we moeten vermijden", zegt Wolff. "We hebben natuurlijk een goede kwalificatie geleverd, wat tot uitbundigheid leidt. Dan zitten we van: oké, alles wat we dachten was verkeerd, laten we doorgaan met de ontwikkeling van deze auto, maar bij het volgende slechte resultaat denk je er dan weer anders over. We hebben nooit vastgesteld hoe de auto eruit moest zien. We weten precies waar het fout is gegaan. We weten ook dat deze auto goede kanten heeft, zeker als we in een weekend alles juist doen en we alles uit de auto weten te halen."

"Ik denk dat we moeten oppassen voor een schommeling tussen manie en depressie, we moeten rationeel blijven denken", benadrukt Wolff. "We hebben gezien dat er veel potentie in de auto zit, dat is duidelijk. Maar we moeten voor de lange termijn de juiste beslissingen nemen. Wat dat betreft zullen we blijven racen met het best mogelijke pakket dat we hebben. Of dat nou met een smalle of wijde body is, dat is irrelevant. We moeten gewoon meer downforce hebben in de sweet spot van de auto", aldus de Oostenrijke teambaas.