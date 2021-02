Mercedes komt met voorproefje op nieuwe strijdwapen W12

Vorig jaar startte Mercedes het seizoen in Barcelona met de gebruikelijke zilveren kleurstelling, maar in aanloop naar het uitgestelde Formule 1-kampioenschap besloot het team de wagens van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zwart te spuiten als steunbetuiging aan de Black Lives Matter-beweging. Het team uit Brackley reed het hele jaar met de zwarte bolides en domineerde met 13 overwinningen en 15 pole-positions (op 17 races). Het team raapte dan ook overtuigend zowel de constructeurs- als coureurstitel op.

Of Mercedes ook voor komend seizoen vast zou houden aan de zwarte kleurstelling was lang een vraagteken, maar het lijkt er op dat die kleur inderdaad weer terugkeert. Op een op sociale media geplaatst voorproefje is te zien dat de W12 deels zwart en deels zilver is, met het inmiddels kenmerkende rood van Ineos op de airbox. Ook is duidelijk het turquoise van sponsor Petronas te zien.

Afgelopen week onthulden McLaren, AlphaTauri, Alfa Romeo en Red Bull al hun nieuwe wagens. Dat leverde voorlopig nog maar weinig spektakel op en van de Red Bull RB16B hebben we zelfs nog nauwelijks iets gezien, behalve twee studiofoto's en een korte video. Komende week staan nog eens vijf onthullingen op het programma, namelijk die van Mercedes, Alpine, Aston Martin, Haas en Williams. Ferrari wacht nog een weekje langer.

Bottas op Silverstone

Valtteri Bottas lijkt zondag al in actie te komen voor zijn werkgever. De Fin plaatste vanochtend een foto van het circuit Silverstone op zijn mediakanalen.