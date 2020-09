Mercedes: Vroegere pitstop Hamilton door zorgen over banden

Hamilton lag aan de leiding in Rusland, maar wist al snel dat hij een bestraffing van tien seconden zou krijgen voor de veelbesproken oefenstarts. Bovendien startte Hamilton op de zachte banden, tegenover de hardere mediums voor zijn directe tegenstanders Max Verstappen en Valtteri Bottas, omdat hij tijdens de kwalificatie bijna in de problemen kwam in Q2.

Hamilton wist dus dat hij vroeger dan de tegenstand naar binnen moest, wat niet ideaal was voor zijn strategie. Volgens trackside engineer Shovlin waren vooral de achterbanden problematisch, zodat Hamilton al in de 16de ronde moest komen pitten. "De linkerachterband was de limiet op zijn wagen", verklaarde Shovlin. "Er was heel weinig rubber over, dus we hadden misschien nog maar twee ronden meer kunnen doen. Wat we in Sochi zagen was dat rijders geen grip verliezen tot ze op de onderlaag van het rubber terechtkomen en dan verlies je plots veel grip. Met die penalty kom je dan ook ver in het verkeer terecht. Dat was de hoofdreden waarom we eerder binnenkwamen. Lewis had nog een of twee ronden kunnen doen, maar dan zouden de wagens op de mediums nog verder tijd op hem pakken. Je wil dus het aantal wagens dat je moet inhalen zo laag mogelijk houden."

Shovlin legde ook uit dat Mercedes niet verwacht had dat het puur qua snelheid veel sneller zou zijn dan Red Bull op het Sochi Autodrom. "We gingen niet echt naar het circuit met de gedachte dat we erg goed zouden zijn omdat dat niet alleen van ons afhangt", aldus de engineer. "Onze wagen werkt overal best goed, maar het hangt ook af van het tempo van de anderen. Ik weet dat Red Bull zei dat het een Mercedes-circuit is, maar misschien ligt het circuit hun wagen niet zo. Ons racetempo was zeker sterk en het tempo van Lewis in de kwalificatie ook. Op die zachtste banden, de C5-compound, is het niet makkelijk om de juiste temperatuur aan te houden en de ideale ronde te rijden."