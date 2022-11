Mercedes vreesde door waterlek voor uitvalbeurt Russell in F1 Brazilië

George Russell trakteerde zich zondag op zijn allereerste Formule 1-overwinning door de Grand Prix van Brazilië te winnen. De Brit controleerde de wedstrijd vanaf pole-position en wist voor teamgenoot Lewis Hamilton te eindigen, die er een een-tweetje van maakte voor Mercedes. Tot aan de race op Interlagos had de renstal in 2022 nog geen zege gescoord. De overwinning van Russell komt ongeveer twee jaar na zijn eerste optreden voor Mercedes in Sakhir. Daar trad hij op als vervanger van Hamilton, die door corona niet aan de race in Bahrein kon deelnemen. Daar ontnamen een mislukte bandenwissel en een lekke band hem uiteindelijk zijn eventuele eerste zege.

In Brazilië was Mercedes er niet gerust op dat Russell de finish zou kunnen halen. "Tijdens de race werd de auto getroffen door een waterlek. Het was niet duidelijk of we het einde wel zouden halen", aldus teambaas Toto Wolff. Het team dacht dat Russell een aantal ronden te kort zou komen, maar de auto hield vol en de finish gehaald. Russell werd niet geïnformeerd over het probleem. Volgens Wolff was iedereen bij Mercedes het erover eens dat ze hem tot het einde wilden laten doorrijden.

Russell hield in de beginfase Sergio Perez achter zich en weerstond aan het einde van de race de druk van teamgenoot Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen stond was net als Russell ook naar gebruikte softs gewisseld. Russell vroeg tijdens de race of ze tegen elkaar mochten racen. Wolff stelt dat teamorders helemaal niet zijn overwogen. "Als team staan we voor vrij racen, dat is nooit anders geweest, tenzij een coureur mathematisch gezien niet meer in de race is voor het kampioenschap en de andere wel", vervolgt Wolff. "We keken er om eerlijk te zijn wel naar uit om ze op dezelfde band tegen elkaar te laten racen. Dat is eerder op de zondag ook zo besproken."

Video: George Russell wint de Formule 1 Grand Prix van Brazilië