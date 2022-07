Mercedes vreesde GP Oostenrijk te missen door schade in sprintrace

De kwalificatie voor de Oostenrijkse Grand Prix verliep anders dan Mercedes zich had voorgesteld. Lewis Hamilton en George Russell wisten zich weliswaar te plaatsen voor het derde deel van de kwalificatie, maar in dat beslissende segment ging het voor beide coureurs mis. Eerst crashte Hamilton stevig in bocht 7 en kort nadat de groene vlag weer gezwaaid werd, parkeerde Russell zijn W13 achterwaarts in de bandenstapels langs bocht 10. Hoewel de monteurs van Mercedes na de crashes flink aan de bak moesten, bleken de crashes weinig gevolgen te hebben op de rest van het weekend. Hamilton en Russell zouden zondagmiddag als derde en vierde eindigen tijdens de race op de Red Bull Ring.

Toch was het geen gegeven dat beide Mercedes-coureurs zondag aan de start zouden verschijnen, zo geeft technisch directeur Mike Elliott toe. In een video van Mercedes vertelt hij dat het team de zaterdagse sprintrace met samengeknepen billen heeft bekeken. "Doordat we vrijdag twee auto's heel behoorlijk beschadigd hebben, kwamen de coureurs in een positie waarbij schade in de sprintrace ervoor had kunnen zorgen dat we niet zouden kunnen racen op zondag", legt Elliott uit. Hij stelt dan ook dat een dubbele crash op vrijdag de nodige gevolgen heeft voor de rest van het raceweekend. "Vanaf dat moment wordt het altijd een heel lastig weekend."

Ook de lijst met onderdelen die bij de crashes beschadigd raakten, is flink te noemen. "Beide vloeren waren gebroken, beide achtervleugels waren kapot, we hebben behoorlijk wat wielophangingen beschadigd en bij Lewis was de voorvleugel kapot en was er cosmetische schade aan het chassis. Dat betekent dat we die schade nog wel kunnen repareren, maar niet gedurende een raceweekend", vertelt Elliott. Mercedes had één volledige extra set met onderdelen van de nieuwste specificatie meegenomen naar Oostenrijk en zodoende moest het team aan de slag om van de twee gehavende vloeren één goed exemplaar te maken.

Doordat er ook maar één nieuwe achtervleugel was, moest Mercedes ook op dat vlak een afweging maken. "We moesten met de achtervleugel van George een compromis sluiten. We hadden slechts één complete reserve-achtervleugel mee, die we op de auto van Lewis hebben gezet", vervolgt Elliott. "Die keuze hebben we gemaakt omdat hij zich een weg door het veld moest banen. George kreeg daarom een achtervleugel die qua downforceniveau niet ideaal was, hij had iets te veel downforce voor dit circuit. Met het opnieuw opbouwen van de auto's moesten we ook de afstelling weer goed krijgen, iets waar je maar beperkt de tijd voor hebt in de tweede vrije training."

