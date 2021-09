Mercedes loopt “vreemd” tijdverlies op in bocht 3 op Zandvoort

Zaterdag moest Mercedes genoegen nemen met de tweede en derde tijd tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland. Thuisrijder Max Verstappen greep de pole-position met een minimale voorsprong op Lewis Hamilton. De leider in het huidige kampioenschap was slechts 0.038 seconde langzamer dan zijn titelrivaal. Het gros van dat verlies werd opgelopen in de derde bocht van Circuit Zandvoort, de Hugenholtzbocht. Die bocht is een uitdaging gebleken, want er zijn meerdere lijnen mogelijk door de langzame kombocht.

Red Bull lijkt zijn zaakjes in die bocht echter een stuk beter op orde te hebben dan Mercedes. Dat was in de vrije trainingen al zo en ook in de kwalificatie liepen Hamilton en Valtteri Bottas daar tegen tijdverlies aan, zo verklaarde de Brit na het noteren van de tweede tijd in Q3. “Het zijn vooral de exit van bocht 2 en in het bijzonder bocht 3 waar ze veel sneller zijn. Daar komen we over het algemeen tekort. In de laatste ronde verloor ik daar 0.18 seconde, zo werd mij verteld, dus we missen daar ongeveer twee tienden”, zei Hamilton. Het blijft voorlopig gissen hoe dat zo kan zijn. “Het is lastig te zeggen wat het precies is, maar er is iets. Die bocht past niet goed bij een van de karakteristieken van onze auto.”

Ook teambaas Toto Wolff kan niet plaatsen waarom Mercedes juist in de Gerlachbocht en de Hugenholtzbocht zoveel tijd verliest op Red Bull. “Het is vreemd, want op de rest van het circuit zijn we competitief. Maar onze auto lijkt niet echt blij te zijn in de extreme banking van die langzame bocht. We hebben tot dusver nog geen antwoord gevonden”, zei de Oostenrijker.

Op Zandvoort delen titelrivalen Verstappen en Hamilton de eerste startrij. Dat is de eerste keer sinds de Britse Grand Prix, waar beide heren een veelbesproken aanvaring hadden in de openingsronde. Wolff vreest niet voor een herhaling van zetten in Nederland en stelt bovendien dat er geen enkele noodzaak is om met Hamilton te praten over zijn aanpak in de eerste bochten na de start. “We gaan het niet hebben over de strategie voor bocht 1 en 2. De coureurs gaan met hun eigen engineers praten over verschillende scenario’s en mogelijkheden. Maar we hoeven hem niet te vertellen hoe hij moet rijden of wat er op het spel staat, want dat weet hij zelf het beste. Daar gaan we het dus ook niet over hebben.”