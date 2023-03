Mercedes is afgelopen weekend teleurstellend aan het Formule 1-seizoen 2023 begonnen. De renstal uit Brackley hield voor dit jaar vast aan het concept met de kleine sidepods in de hoop dat zij de stijgende lijn die vorig jaar tijdens de tweede seizoenshelft was ingezet, kon doortrekken. Maar van een nieuwe stap vooruit blijkt geen sprake. Volgens teambaas Toto Wolff is het gat met Red Bull zelfs drie keer zo groot als een jaar geleden.

In de aanloop naar de race werd al volop gespeculeerd over de toekomst van Lewis Hamilton in de Formule 1. Oud-kampioenen Jenson Button en Damon Hill suggereerden dat de zevenvoudig wereldkampioen nog niet zijn handtekening onder een nieuw contract had gezet omdat hij eerst wilde zien hoe competitief de W14 dit seizen is. “Mensen verzinnen verhalen zonder de feiten te kennen”, reageerde Hamilton voorafgaand aan het eerste raceweekend in Bahrein.

Inmiddels is duidelijk dat Mercedes nog een lange weg te gaan heeft voor het team weer voor het kampioenschap kan meestrijden. Volgens Wolff zal Mercedes moeten overstappen naar een ander concept, waarmee het seizoen 2023 al als verloren kan worden beschouwd. Gevraagd naar welke invloed dit alles heeft op Hamilton en de onderhandelingen over een nieuw contract, zegt Wolff: “Je hebt hem zelf op de radio kunnen horen. Hij sprak het team moed in. Hij is een belangrijk onderdeel van het team en we gaan er samen aan werken. Ik denk niet dat er iets veranderd is, alleen omdat we een heel slechte seizoensstart hebben. We zijn samen acht keer constructeurskampioen en zes keer rijderskampioen geworden. Onze relatie kan wel wat hebben.”

Of hij niet bang is om Hamilton te verliezen? Wolff: “Het is makkelijk om de handdoek in de ring te gooien. Maar dat gaan we niet doen. Integendeel. We zullen harder werken dan ooit tevoren om onze beide coureurs een auto te geven waarmee ze kunnen vechten. Ze doen momenteel alles wat ze kunnen met de auto, maar het ding glijdt gewoon door de bochten waardoor ze de auto steeds moeten corrigeren. Ik heb het met ze te doen.” Op de vraag of Mercedes een plan B heeft, mocht Hamilton er in 2024 niet meer bij zijn, antwoordt de Oostenrijker: “Het heeft nog geen zin om over de rijderssituatie voor 2024 te praten. Daar is het veel te vroeg voor.”

