Wolff waakt voor optimisme bij Mercedes: "We zijn er nog niet"

Het team introduceerde dit weekend op Silverstone een flink pakket met updates om de W13 te verbeteren na een tegenvallende eerste fase van het seizoen. Lewis Hamilton kon daardoor in de race vechten om de overwinning. De Britse oud-wereldkampioen eindigde achter Carlos Sainz en Sergio Perez op de derde plaats, maar het feit dat hij op pure snelheid kon wedijveren met Ferrari en Red Bull was een opsteker voor het team uit Brackley. Eerder dit jaar kwam Mercedes ook al met updates, maar in de drie races daarna presteerde het team vrij weinig.

Optimisme komt wat dat betreft te voet en gaat te paard bij Mercedes. Na de Grand Prix van Groot-Brittannië is Toto Wolff nog altijd voorzichtig. Gevraagd of de race op Silverstone iets veranderd heeft aan de attitude van Mercedes, zegt Wolff: “Nee, nog niet, we hebben in Barcelona ook momenten gehad waar we licht aan het eind van de tunnel zagen. Daarna leerden we op drie stratencircuits dat we helemaal verkeerd zaten. Ik wil wat dat betreft niet te veel optimisme prediken op dit moment.”

Hoewel Mercedes zeker snelheid gevonden heeft ten opzichte van Red Bull en Ferrari, denkt Wolff dat er nog altijd wat moet gebeuren om de auto verder te verbeteren. Door de snelle bochten van Silverstone hadden Hamilton en teamgenoot George Russell nog altijd last van bouncing, al was het niet zo erg als eerder. “We dachten in Barcelona ook een goede route te hebben naar een betere auto”, zegt Wolff op de vraag of hij nu een beter idee heeft voor ontwikkelingen in de nabije toekomst. “We hebben nog steeds problemen, dat was het hele weekend zo. Het was in de race iets beter, maar daar moeten we nog naar kijken.”

Komend weekend wordt daarom alweer belangrijk. De Red Bull Ring is lang niet altijd een goed circuit geweest voor Mercedes. “Er zijn een paar bochten waar onze auto in het verleden niet blij van werd, daar moeten we zeker naar kijken”, aldus Wolff. “We blijven wat dat betreft leren. Ik denk dat dit een pittig seizoen is om te winnen, we moeten gewoon zorgen dat we alles op een rij krijgen zodat we de auto tiptop kunnen maken.”