Mercedes-voorvleugel leidt tot discussie, maar FIA ziet geen truc

Formule 1
GP van Japan
Mercedes-voorvleugel leidt tot discussie, maar FIA ziet geen truc

Max Verstappen: "F1-auto op Suzuka voelt dit jaar heel anders, dat is de realiteit"

Formule 1
GP van Japan
Max Verstappen: "F1-auto op Suzuka voelt dit jaar heel anders, dat is de realiteit"

Mercedes achterhaalt oorzaken dubbele DNS McLaren in China

Formule 1
GP van China
Mercedes achterhaalt oorzaken dubbele DNS McLaren in China

Leclerc verwacht geen grote impact van FIA-maatregel voor GP Japan

Formule 1
GP van Japan
Leclerc verwacht geen grote impact van FIA-maatregel voor GP Japan

Late FIA-ingreep voor F1 GP van Japan: energiemanagement anders in kwalificatie

Formule 1
GP van Japan
Late FIA-ingreep voor F1 GP van Japan: energiemanagement anders in kwalificatie

Madring bereikt mijlpaal: iconische kombocht 'Monumental’ geasfalteerd

Formule 1
GP van Spanje
Madring bereikt mijlpaal: iconische kombocht 'Monumental’ geasfalteerd

Cadillac met updates en groeiend zelfvertrouwen onderweg naar GP Japan

Formule 1
GP van Japan
Cadillac met updates en groeiend zelfvertrouwen onderweg naar GP Japan

Wolff wuift nieuwe geruchten over komst Max Verstappen weg: "Onzinnig"

Formule 1
GP van Japan
Wolff wuift nieuwe geruchten over komst Max Verstappen weg: "Onzinnig"
Formule 1 GP van Japan

Mercedes-voorvleugel leidt tot discussie, maar FIA ziet geen truc

Mercedes' opmerkelijke activatie van de voorvleugel in de zogeheten Straight Mode bleek het gevolg van een betrouwbaarheidsprobleem en niet van een bewuste truc, zo heeft Motorsport.com vernomen.

Mercedes trok de aandacht van concurrenten tijdens de Grand Prix van China toen beelden opdoken van racewinnaar Andrea Kimi Antonelli, waarbij zijn voorvleugel aan het einde van het rechte stuk in twee afzonderlijke fases leek te sluiten. Dit leidde tot verschillende theorieën over de vraag of het team uit Brackley iets ongeoorloofds deed om een voordeel te behalen.

Teams mogen slechts twee verschillende standen van de voor- en achtervleugel gebruiken: een voor de bochten en een voor de rechte stukken. Volgens de FIA-regels geldt bovendien een tijdsvenster van 400 milliseconden om tussen die standen te schakelen.

Lees meer:

De vleugel van Antonelli leek twee keer van positie te veranderen, wat buiten dat tijdsvenster zou vallen. Naar verluidt heeft één, niet nader genoemd F1-team hierover een vraag gesteld aan de FIA. Mercedes' belangrijkste rivaal voor 2026, Ferrari, ontkende achter die vraag te zitten.

Donderdagochtend werd echter duidelijk dat het fenomeen het gevolg was van een betrouwbaarheidsprobleem, vermoedelijk gerelateerd aan een gebrek aan hydraulische druk, waardoor de vleugel niet in één keer terugkeerde naar de hogere stand.

De voorvleugel van de Mercedes van Antonelli eiste de aandacht op van rivalen.

Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Naar verluidt heeft de FIA de uitleg van Mercedes geaccepteerd. Bovendien gaf de bereidheid van het team om het probleem zo snel mogelijk op te lossen aan de autosportbond aan dat Mercedes dit eerder als een prestatieverlies ziet dan als een voordeel, aangezien het de aerodynamische balans van de auto nogmaals verstoort voordat de remzone wordt ingegaan.

Mercedes-voorvleugel leidt tot discussie, maar FIA ziet geen truc

Formule 1
GP van Japan
Mercedes-voorvleugel leidt tot discussie, maar FIA ziet geen truc

Max Verstappen: "F1-auto op Suzuka voelt dit jaar heel anders, dat is de realiteit"

Formule 1
GP van Japan
Max Verstappen: "F1-auto op Suzuka voelt dit jaar heel anders, dat is de realiteit"

Mercedes achterhaalt oorzaken dubbele DNS McLaren in China

Formule 1
GP van China
Mercedes achterhaalt oorzaken dubbele DNS McLaren in China

Leclerc verwacht geen grote impact van FIA-maatregel voor GP Japan

Formule 1
GP van Japan
Leclerc verwacht geen grote impact van FIA-maatregel voor GP Japan
Meer van
Laurens Stade

Marko wijst favoriet aan voor F1-titel 2026: "Hij heeft de ervaring"

Formule 1
Formule 1
GP van Japan
Marko wijst favoriet aan voor F1-titel 2026: "Hij heeft de ervaring"

F1 voegt Straight Mode-zone toe voor Grand Prix van Japan

Formule 1
Formule 1
GP van Japan
F1 voegt Straight Mode-zone toe voor Grand Prix van Japan

Interview: Thierry Vermeulen deelt raceplannen voor 2026: "Het is een mooi programma"

Uitgelicht
DTM
Uitgelicht
DTM
Interview: Thierry Vermeulen deelt raceplannen voor 2026: "Het is een mooi programma"
Meer van
Mercedes

Wolff wuift nieuwe geruchten over komst Max Verstappen weg: "Onzinnig"

Formule 1
Formule 1
GP van Japan
Wolff wuift nieuwe geruchten over komst Max Verstappen weg: "Onzinnig"

Agag: Mercedes zocht en vond inspiratie voor nieuw F1-regels in Formule E

Formule 1
Formule 1
Agag: Mercedes zocht en vond inspiratie voor nieuw F1-regels in Formule E

De SuccesFormule: Zo werd Toto Wolff miljardair in de Formule 1

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
De SuccesFormule: Zo werd Toto Wolff miljardair in de Formule 1

Uitgelicht

Wat Aston Martin nog harder nodig heeft in F1 dan een nieuwe teambaas

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Japan
Door Ronald Vording
Wat Aston Martin nog harder nodig heeft in F1 dan een nieuwe teambaas

De SuccesFormule: Zo werd Toto Wolff miljardair in de Formule 1

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Mike Mulder
De SuccesFormule: Zo werd Toto Wolff miljardair in de Formule 1

130R, Pouhon, Eau Rouge: maken iconische F1-bochten nog het verschil?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Ronald Vording
130R, Pouhon, Eau Rouge: maken iconische F1-bochten nog het verschil?

Dit zijn de race-engineers van de Formule 1-coureurs in 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Mike Mulder
Dit zijn de race-engineers van de Formule 1-coureurs in 2026
Bekijk meer