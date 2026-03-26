Mercedes trok de aandacht van concurrenten tijdens de Grand Prix van China toen beelden opdoken van racewinnaar Andrea Kimi Antonelli, waarbij zijn voorvleugel aan het einde van het rechte stuk in twee afzonderlijke fases leek te sluiten. Dit leidde tot verschillende theorieën over de vraag of het team uit Brackley iets ongeoorloofds deed om een voordeel te behalen.

Teams mogen slechts twee verschillende standen van de voor- en achtervleugel gebruiken: een voor de bochten en een voor de rechte stukken. Volgens de FIA-regels geldt bovendien een tijdsvenster van 400 milliseconden om tussen die standen te schakelen.

De vleugel van Antonelli leek twee keer van positie te veranderen, wat buiten dat tijdsvenster zou vallen. Naar verluidt heeft één, niet nader genoemd F1-team hierover een vraag gesteld aan de FIA. Mercedes' belangrijkste rivaal voor 2026, Ferrari, ontkende achter die vraag te zitten.

Donderdagochtend werd echter duidelijk dat het fenomeen het gevolg was van een betrouwbaarheidsprobleem, vermoedelijk gerelateerd aan een gebrek aan hydraulische druk, waardoor de vleugel niet in één keer terugkeerde naar de hogere stand.

Naar verluidt heeft de FIA de uitleg van Mercedes geaccepteerd. Bovendien gaf de bereidheid van het team om het probleem zo snel mogelijk op te lossen aan de autosportbond aan dat Mercedes dit eerder als een prestatieverlies ziet dan als een voordeel, aangezien het de aerodynamische balans van de auto nogmaals verstoort voordat de remzone wordt ingegaan.