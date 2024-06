Mercedes boekt vooruitgang met W15: "Nu een vriend van de coureur"

Na een moeizame start van het Formule 1-seizoen 2024 vond Mercedes in Canada de weg omhoog. George Russell en Lewis Hamilton konden allebei rekenen op het volledige pakket upgrades en dat leidde uiteindelijk tot een pole-position en de derde plek voor Russell, terwijl Hamilton als vierde eindigde. "De hier doorgevoerde veranderingen maken deze auto beter voor alle circuits waar we naartoe gaan", oordeelde technisch directeur James Allison dan ook in een videoterugblik op de race in Montreal. Hij tekende daarbij wel aan dat de eigenschappen van het Circuit Gilles Villeneuve de W15 iets beter lieten lijken dan de auto daadwerkelijk is.

"In Barcelona zullen we waarschijnlijk competitief zijn, maar staan we niet helemaal vooraan. De komende circuits zijn een grotere uitdaging voor de auto's met warm asfalt en meer variatie qua bochtensnelheden", vervolgde Allison, die ook aangeeft waar voor Mercedes de grote uitdaging ligt. "Ik weet echter ook wat eraan komt en wat we van plan zijn om de auto verder te verbeteren. Onze uitdaging is om de upgrades te laten komen met een tempo dat de andere teams niet kunnen bijhouden. Daarmee komen we dankzij de bijdrage van iedereen in de komende weken en maanden naar voren, zodat de auto op ieder circuit net zo goed kan presteren als in Montreal - of zelfs beter."

De nieuwe voorvleugel in Monaco leek een belangrijke rol te spelen in de wederopstanding van Mercedes. Die vleugel werkte ook zoals het team had verwacht, stelde Allison. "Ik zou zeggen van wel. We kregen in Monaco al een idee van hoe die zich zou gedragen omdat George er toen mee reed", zei hij, om eraan toe te voegen dat niet alleen de prestaties beter werden door de voorvleugel. "De vleugel leverde betere prestaties, zorgde voor een gevoel dat de auto makkelijk te besturen was en gebalanceerder leek. Ook zorgde die ervoor dat de auto de vriend van de coureur werd, in plaats van het ding waar ze mee vochten. Dat was in het eerste deel van het seizoen nog problematisch voor ons."

De recente upgrades voor de W15 leidden ertoe dat het window waarin de auto het beste presteert, wat breder is geworden. Daarmee pakte Mercedes een van de grote pijnpunten van de afgelopen tweeënhalf jaar aan, want sinds de overstap op het technische reglement met grondeffect kampte de Duitse fabrikant altijd met een klein werkzaam window van de bolides. "We hebben het window substantieel vergroot. We moeten nog meer doen en in Barcelona zullen we het zeker weten, want daar is een vrij breed spectrum aan verschillende bochten", legde Allison uit. "Ook is het circuit een stuk warmer, waardoor het een behoorlijk stevige test is voor een bolide."