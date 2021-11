Mercedes: Voordeel van nieuwe motor duurt niet lang

Hamilton kon dankzij zijn nieuwe krachtbron toeslaan in de Grand Prix van Brazilië. De Brit pakte met overmacht de pole-position. Hij werd daarop gediskwalificeerd door een onreglementaire achtervleugel, maar rukte op zaterdag weer op naar de vijfde plek in de sprintrace. Voor het wisselen van de motor werd Hamilton zondags vijf plekken teruggezet in de startopstelling, maar opnieuw was er in de hoofdrace geen kruid gewassen tegen de zevenvoudig wereldkampioen en zijn snelheid op de rechte stukken.

Titelrivaal Red Bull keek met open mond toe en is nu druk op zoek naar het antwoord op de vraag hoe de bolide van Hamilton zoveel sneller kon zijn op het Autodromo Jose Carlos Pace in Interlagos. Daarbij wordt onder andere gedacht aan een flexibele achtervleugel. Maar dat de nieuwe motor er ook mee van doen heeft, is zo goed als zeker. In de afgelopen weken waren er bij Mercedes zorgen over de betrouwbaarheid van hun krachtbronnen. Die zijn volgens Toto Wolff nu een stuk minder, hoewel hij wel een verlies van vermogen verwacht de komende races. "Met elk motorblok heb je nou eenmaal een vermindering per race. Als we tot het einde van het seizoen met dit blok blijven rijden, gaan we zeker vermogen verliezen."

Wolff is ervan overtuigd dat Mercedes in de resterende drie wedstrijden niet opnieuw bij Hamilton een motor zal gaan wisselen. "Absoluut. We gaan het seizoen met dit blok afmaken. Er zijn nog steeds vragen over de betrouwbaarheid, maar we hopen nu de juiste antwoorden te hebben en het jaar hiermee af te maken."

Waarom in Brazilië?

Er waren volgens engineer director Andrew Shovlin meerdere reden om de wisseltruc in Brazilië uit te voeren. "Er was geen technische reden, want we waren niet bang dat het mis zou gaan - dat zijn we nog steeds niet. Hoewel deze motoren ontzettend hard gaan en betrouwbaarheid nooit vanzelfsprekend is. Maar het is aantrekkelijk om een gridstraf tijdens een sprintweekend te incasseren, omdat je op zaterdag nog kunt winnen en dus meer punten kunt scoren. Bovendien was Interlagos een baan waar hoopten goed te kunnen inhalen; dit hebben we inderdaad laten zien. Verder heb je niet zoveel voordeel meer van een nieuwe motor als je hem pas bij de laatste race in Abu Dhabi inzet."

"Er zijn dus meerdere redenen geweest om het afgelopen weekend te doen. Het is nooit zwart of wit. Uiteindelijk hebben we een goede baan uitgekozen om het te doen."