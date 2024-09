Mercedes onthult plannen voor F1-race Austin

Mercedes kent tot nu toe een wisselvallig Formule 1-seizoen. Overwinningen van George Russell en Lewis Hamilton worden afgewisseld met races waarin het team maar net in de top-tien eindigt. In Singapore had de renstal het idee dat er een mooi resultaat te halen viel, maar uiteindelijk bleef het steken op een vierde plaats voor Russell en een zesde plaats voor Hamilton.

Nu kunnen de Mercedes-mannen een paar weken alles op alles zetten om het F1-jaar succesvol af te sluiten. De volgende race staat namelijk pas eind oktober op het programma. De strijd in het constructeurskampioenschap lijkt echter voor de renstal gestreden. Mercedes heeft een op grote voorsprong op nummer vijf en een forse achterstand op nummer drie, maar het is er alles aan gelegen om het seizoen goed te eindigen. Om dat te doen heeft de formatie uit Brackley een aantal updates in de pijplijn zitten. Dat onthult technisch directeur James Allison in de terugblik op de race in Singapore.

"We gaan proberen om te achterhalen wat ons dit weekend dwarszat, hoe we de banden beter kunnen laten werken op dit soort circuits waar het rubber oververhit raakt. We gaan ook hard aan het werk om de laatste upgrade van dit seizoen bij elkaar te brengen", vertelt de Brit. "We hebben een substantieel lijstje aan nieuwe onderdelen die we in Austin mee willen nemen. We hopen dat ons dat daar aan een aardig weekend kan helpen. We moeten ervoor zorgen dat we dat daar afleveren en dat we ons klaarmaken voor de laatste races van het jaar."

Afscheid Hamilton

Met de laatste races van het jaar staat ook het afscheid van Hamilton voor de deur. De zevenvoudig wereldkampioen vertrekt aan het einde van dit seizoen bij Mercedes om volgend jaar bij Ferrari in te stappen. "Nu we richting het einde van onze gezamenlijke reis gaan, bereiken we alleen maar mijlpalen die we nooit meer met Lewis mee gaan maken", vertelt Allison. In Singapore reed Hamilton zijn 350ste race en dat Mercedes hem slechts een zesde plek kon geven doet Allison pijn. "Het is jammer dat hij dit [zijn 350ste race] in een weekend moest vieren waarin de auto niet sterk genoeg was. Ik hoop dat we niet te lang na zijn 350ste hoeven te wachten, het liefst zijn 351ste in Austin, om het goed te vieren."