Mercedes toont 'geheime vloer' tijdens eerste F1-testdag Bahrein

De vloer is zonder twijfel het meest interessante onderdeel van de 2021-auto's. Zo heeft de FIA een diagonale inkeping voor de achterwielen voorgeschreven, er is als het ware een stuk uit de vloer van vorig jaar gehaald. Dit zou teams in essentie tien procent aan downforce kosten, al hebben de formaties er alles aan gedaan om dat verlies beperkt te houden.

Alhoewel alle teams de eigen oplossing min of meer wilden verbergen en Red Bull Racing ook erg weinig toonde, tilde Mercedes het verbergen naar een nieuw plan. Zo bleek de hele vloer tijdens de presentatie afgedekt en werd er alleen een egaal oppervlakte getoond. "Een deel van deze auto laten we nog niet zien. Het gaat om de randen van de vloer", maakte technisch directeur James Allison de aanpak duidelijk. "We willen niet dat onze tegenstanders die dingen nu al kunnen zien. Anders gaan zij vergelijkbare zaken uitproberen in hun windtunnels."

Wat heeft Mercedes in technisch opzicht gedaan?

Wolff voegde toe dat het gat van tien dagen tussen de eigen presentatie en de eerste testdag te groot zou zijn om alles te tonen. Aan het begin van die eerste testdag is de vernieuwde vloer van Mercedes alsnog zichtbaar geworden. De eerste beelden zijn hieronder te zien. Op die eerste foto's valt vooral de golvende structuur aan de zijkant van de vloer op, hetgeen eigenlijk al begint bij de sidepods. Dit moet vooral doen wat de inmiddels verboden 'enclosed holes' vorig jaar nog konden doen: de luchtstroom afbakenen. Dat is cruciaal om de achterste vloersectie als een verlengstuk van de diffuser te laten werken. Doordat Mercedes een lagere rake en dus een kleinere diffuser heeft, is een goed gebruik van die vloersectie cruciaal.

Verder is de achterkant van de nieuwe vloersectie bij Mercedes interessant. Zo loopt de vloer richting de achterwielen ietwat omhoog en heeft men aan de zijkant vier omhoogstaande componenten met een aerodynamische werking gecreëerd. Iets verder naar binnen heeft Mercedes meerdere verticale schotten aangebracht, die de luchtstroom beter en vooral sneller naar het belangrijker geworden flessenhalsgebied moeten geleiden. Om dat te bevorderen is de vloer aldaar ook opgesplitst in meerdere secties. Die vloersecties hebben allemaal hun eigen kromming meegekregen om de luchtstromen over verschillende delen van de vloer op verschillende manieren te kunnen leiden.

Foto's: De nieuwe vloersectie van de Mercedes W12 in beeld

Mercedes F1 W12 vloer detail 1 / 3 Foto door: Giorgio Piola Mercedes F1 W12 vloer detail 2 / 3 Foto door: Giorgio Piola Mercedes F1 W12 vloer detail 3 / 3 Foto door: Giorgio Piola