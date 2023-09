Mercedes op vierde startrij: “Hoop op goed gevecht met Ferrari”

Lewis Hamilton was op P7 de snelste van de twee Mercedes-coureurs, maar gaf wel ruim een seconde toe op polesitter Max Verstappen. De zevenvoudig wereldkampioen heeft geen al te hoge verwachtingen voor de race. “Ik hoop dat we een goed gevecht met Ferrari kunnen hebben”, aldus Hamilton. De Ferrari’s kwalificeerden zich als vierde (Charles Leclerc) en zesde (Carlos Sainz) voor de Grand Prix van Japan. “Ferrari heeft voor dit weekend een upgrade en ligt dus zeker iets voor op ons, terwijl inhalen op dit circuit ook nog eens niet eenvoudig is. Desondanks ga ik alles geven en hopelijk kan ik het hen lastig maken.”

Op de vraag of hij zich in de kwalificatie prettig voelde in de Mercedes W14, antwoordde Hamilton: “Vrijdag niet, dat was een nachtmerrie. Ik had niet de balans die je wil hebben op een circuit als dit. Vrijdagavond hebben we echter uitstekend werk verricht en vandaag was de wagen veel fijner om mee te rijden. We hadden de balans nagenoeg niet beter voor elkaar kunnen krijgen. We komen heel veel tekort qua downforce aan de achterkant en kunnen dus absoluut niet de snelheid meenemen door de eerste sector die de concurrentie wel kan.”

George Russell, die ruim drie tienden van een seconde tekort kwam op Hamilton en zich als achtste mag oplijnen voor de race, kan leven met de vierde startrij. “Zevende en achtste, de vierde startrij, is denk ik best representatief voor onze snelheid dit weekend. Na Silverstone wisten we dat we het moeilijk zouden krijgen op deze baan”, refereerde de Brit aan de overeenkomsten tussen Silverstone en Suzuka. Hij is niet heel optimistisch voor de race. “Ik reken op een tweestopper, maar verwacht dat de volgorde min of meer gelijk blijft. Misschien schuift het veld iets in elkaar, maar ik denk niet dat er heel grote veranderingen gaan plaatsvinden.”

Video: Samenvatting van de kwalificatie in Japan