Mercedes verwacht sterk Red Bull: “Hongarije past beter bij hen”

De tiende race van het Formule 1-seizoen 2021 was op voorhand een belangrijke voor Mercedes. In beide kampioenschappen keek het team tegen een forse achterstand aan en bovendien werd bij de Britse GP een pakket upgrades geïntroduceerd. Uiteindelijk doorstond Mercedes de test op Silverstone, want Lewis Hamilton won zijn thuisrace en zag teamgenoot Valtteri Bottas derde worden. Red Bull Racing kende intussen een rampzalige race. Max Verstappen viel al in de eerste ronde uit na de veelbesproken clash met Hamilton, terwijl Sergio Perez een moeizame race kende na zijn uitvalbeurt in de sprintkwalificatie en buiten de punten eindigde. Wel heeft Red Bull inmiddels een review aangevraagd van de straf die Hamilton kreeg voor de botsing.

De uitslag van de Britse Grand Prix is daardoor nog niet in beton gegoten, maar de blik van Mercedes-teambaas Toto Wolff is inmiddels gericht op de laatste uitdaging voor de zomerstop: de GP van Hongarije. “We weten hoe klein de marges dit seizoen zijn en hoe het voordeel iedere race van het ene naar het andere team kan gaan. Op Silverstone leken wij en Red Bull op gelijke hoogte te staan en Ferrari was ook erg snel. Nu gaat de strijd verder op een heel ander circuit”, blikte de Oostenrijker vooruit op de race op de Hungaroring. Hij verwacht dat het karakter van het circuit niet direct in het voordeel van Mercedes is. “Het is bijna een grote versie van een kartbaan. Hongarije is daarom heel andere koek ten opzichte van de vorige race en het is waarschijnlijk een circuit dat beter bij onze tegenstanders past. We gaan echter alles geven.”

Wolff noemt de snelheid van de Mercedes W12 op Silverstone bemoedigend. “De kleine upgrades die we introduceerden werkten goed en we hebben goede punten gescoord, dus we hopen dat momentum vast te houden.” Dat momentum lijkt Hamilton inmiddels ook weer een beetje te hebben. Ondanks een tijdstraf van tien seconden won hij op eigen bodem, nadat hij Charles Leclerc in de slotfase passeerde. “Lewis was voor eigen publiek op Silverstone ongelooflijk in vorm”, aldus Wolff, die ook complimenten heeft voor Bottas. “Hij kende ook een sterk weekend waarin hij geweldig teamwerk en goede snelheid liet zien. Daardoor hebben we in beide kampioenschappen de marge weten te verkleinen.”