Mercedes verwacht lastig F1-weekend in straten van Monaco

Mercedes introduceerde een reeks upgrades op de W13 die het tempo verbeterde. George Russell was in staat om te knokken met de Red Bulls en pakte uiteindelijk zijn tweede podiumplaats van dit F1-seizoen. Hoewel het bemoedigd werd door het optreden van de auto, denkt het Duitse merk dat de race in Monaco lastiger gaat worden.

"Ik durf het niet te zeggen, want we verloren het door oververhitting met name in de langzamere bochten in de laatste sector. Dat kan in Monaco natuurlijk anders zijn, maar Monte Carlo is in het verleden niet onze beste baan gebleken. Misschien omdat de auto zo groot was als een olifant", antwoordt teambaas Toto Wolff op de vraag of zijn renstal ook in Monaco kan imponeren. "Ik ben benieuwd waar we komend weekend staan. We worstelen nog met het opwarmen van de banden, dus mijn verwachtingen voor Monaco zijn lager dan op elk ander circuit. Of dit wetenschappelijk te onderbouwen valt, weet ik niet. Het wordt in ieder geval weer een leerpunt wat ons wellicht terug kan brengen in de strijd."

De twijfels over de kansen in Monaco komen met name door het feit dat Mercedes niet competitief was in de laatste sector op het circuit in Barcelona. De prestaties in dat gedeelte geven vaak een goede indicatie voor het potentieel voor de straten van Monte Carlo, omdat de aard van de bochten met lage/middelhoge snelheid en de tractie vergelijkbaar zijn. In de kwalificatie voor de GP van Spanje was Mercedes slechts het vijfde snelste team in die sector. Waar wellicht rekening mee gehouden moet worden, is dat de Mercedes de banden niet goed leek te benutten over één volledige ronde. Hierdoor was het beste er al vanaf tegen de tijd dat de W13 de laatste sector bereikte.

De tijden van alle F1-teams in de laatste sector in Barcelona

Positie Team Sectortijd 1. Ferrari 27.336 seconden 2. Red Bull 27.411 seconden 3. Alfa Romeo 27.443 seconden 4. Haas 27.561 seconden 5. Mercedes 27.698 seconden 6. McLaren 27.768 seconden 7. Alpine 27.896 seconden 8. AlphaTauri 27.984 seconden 9. Aston Martin 28.197 seconden 10. Williams 28.586 seconden