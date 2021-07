Mercedes verwacht dat “aangeslagen” Red Bull terugslaat in Hongarije

Na drie zeges in de eerste vier races stond Mercedes vijf races droog. Op Silverstone maakte Lewis Hamilton een einde aan deze negatieve reeks door zijn thuisrace te winnen. De totstandkoming van die overwinning was enigszins controversieel te noemen: Hamilton en rivaal Max Verstappen raakten elkaar in de eerste ronde, waardoor de Red Bull Racing-coureur met een harde klap in de bandenstapels eindigde. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg vervolgens een tijdstraf van tien seconden, maar wist desondanks dus als eerste over de finish te komen.

Red Bull zou Silverstone zonder punten verlaten, doordat Sergio Perez buiten de top-tien eindigde. Mercedes pakte door de derde plek van Valtteri Bottas maar liefst veertig punten en staat hierdoor nog maar vier punten achter in de strijd om de constructeurstitel. Toch verwacht Andrew Shovlin, trackside engineering director van Mercedes, dat de Oostenrijkse renstal terug gaat slaan in Hongarije. “Silverstone is een van onze beste circuits, dus het zou naïef zijn als we zomaar verwachten dat we opnieuw zo kunnen presteren. Red Bull gaat sterk zijn op een circuit waar veel downforce nodig is - eerlijk gezegd zullen ze momenteel op ieder circuit goed zijn - en ze zullen ietwat aangeslagen zijn na hun ervaring hier [op Silverstone]. Ik weet dus zeker dat ze sterk terug zullen komen.”

Mercedes wil leiding voor zomerstop heroveren

Het resultaat op Silverstone heeft de spanning dus helemaal teruggebracht in de strijd om beide wereldtitels. Red Bull verdedigt komend weekend op de Hungaroring dus een voorsprong van vier punten, terwijl Verstappens marge is geslonken tot acht punten. De koppositie is in beide kampioenschappen dus binnen handbereik voor Mercedes. Het zou volgens Shovlin een welkome opsteker zijn voor het team als ze erin slagen om de leiding voor de zomerstop te heroveren.

“We zijn ongeveer halverwege het kampioenschap. Qua punten zijn er kleine marges en wij gaan er nu alles aan doen om te proberen ervoor te komen. Als we onszelf op voorsprong kunnen zetten voor de zomerstop, dan zou dat fantastisch zijn”, zei Shovlin. “Dat is waarschijnlijk ook het doel dat we onszelf stellen, maar makkelijk wordt dat niet. We hebben [op Silverstone] laten zien dat alles mogelijk is. Je moet gewoon doorgaan, proberen om beter te worden en proberen om jezelf te verbeteren. Ze zijn als team moeilijk te verslaan, maar wij zijn een sterk team en we gaan er alles aan doen om te kunnen winnen.”