De vorm van Mercedes is in 2022 ronduit wisselvallig te noemen. De ene race kan de W13 goed meekomen en komt het team in de buurt van overwinningen, terwijl er ook races tussen zitten waarin de achterstand op de leiders groot is. Zo was het contrast in de laatste drie races enorm voor de regerend constructeurskampioen. In Hongarije en Nederland konden Lewis Hamilton en George Russell goed meekomen en werden er podiumplaatsen geboekt, terwijl het tempo in België zwaar tegenviel en het podium uiteindelijk ruim buiten bereik bleef. Wel heeft Mercedes veel gehad aan het optreden op Spa-Francorchamps, waardoor het beter te weten is gekomen hoe het maximale uit het pakket gehaald kan worden.

Die kennis gaat echter niet voorkomen dat Mercedes dit jaar nog enkele lastige raceweekenden gaat beleven, vermoedt teambaas Toto Wolff. "We kunnen de auto nu denk ik nauwkeuriger afstellen om in de buurt van de juiste prestatiewindow te komen. Dat gezegd hebbende, denk ik dat er races zullen zijn die beter bij ons passen, terwijl er mogelijk ook races tussen zitten die heel lastig worden", vertelde Wolff tijdens de GP van Nederland. "Austin kan een heel lastige race worden. In mijn ogen moet je dus realistisch blijven. We zullen niet op alle aankomende circuits om de pole-position strijden, maar volgend jaar moeten wij dat punt op zijn minst weer bereiken."

'Gaan komende zeven races niet winnen'

De W13 heeft enkele belangrijke tekortkomingen die op verschillende circuits in de weg zitten. Op hobbelige circuits komt de auto niet goed uit de verf, doordat die niet op de ideale lage rijhoogte voor maximale downforce afgesteld kan worden. Daarnaast heeft de bolide ook de nodige drag, waardoor de topsnelheid tegenvalt. Om de auto in 2023 beter te laten presteren, is het volgens Wolff belangrijk dat het team erachter komt wat er nodig is om progressie te boeken. "De slechte race was noodzakelijk om te begrijpen waarom we hier in Zandvoort goed gingen", stelt hij. "Hoe vreemd het ook klinkt voor een high-tech wetenschappelijk lab op wielen, leek de data dit jaar niet te correleren."

"Daarom verzamelen we data op de baan, zodat we de puzzel in elkaar kunnen zetten. We hebben opnieuw een aantal stukjes aan de puzzel toegevoegd om te begrijpen voor volgend jaar. Maar zoals ik eerder al zei, verwacht ik niet dat we iedere week tot het einde van het seizoen zo'n weekend zullen hebben", vervolgt Wolff, die niet verwacht dat de laatste zeven races van 2022 allemaal gewonnen worden door Mercedes. "Er zijn hobbeligere circuits waarop wij onze auto niet zo kunnen laten rijden als dat wij willen, en er zullen circuits zijn waar de luchtweerstand een beperking vormt. Dus we gaan de komende zeven races niet winnen."

Video: Toto Wolff reageert op de podiumplek van George Russell in Zandvoort