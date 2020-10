Mercedes vervangt motoronderdelen na uitvalbeurt Bottas in Eifel

De titelaspiraties van Bottas kregen op de Nürburgring een gevoelige tik. Hij startte van pole-position en behield aanvankelijk de leiding, totdat hij na een foutje Hamilton voorbij zag komen. Daarna verloor de Mercedes-coureur snelheid, waarna hij met een verlies van vermogen uitviel. In eerste instantie wees de kampioensformatie naar de MGU-H als boosdoener, maar later herzag de renstal dat. Het probleem is veroorzaakt door een kapot onderdeel in de elektronica die de MGU-H en de MGU-K reguleert, de control electronics.

Een woordvoerder van Mercedes bevestigde voorafgaand aan de eerste vrije training op Portimao dat beide auto’s worden uitgerust met een nieuw exemplaar van het systeem. “Het probleem van Valtteri in Duitsland bleek uiteindelijk een kapotte elektrische component in de control electronics. Zowel hij als Lewis krijgt dit weekend een nieuwe module en we hebben ook veranderingen aan de kalibratie doorgevoerd om een herhaling te voorkomen. Het is voor beide coureurs pas de tweede module, dus dat valt binnen de toegestane allocatie.”

Coureurs mogen per seizoen slechts twee control electronics-units gebruiken, maar tot dusver hadden Bottas en Hamilton nog geen nieuw exemplaar ontvangen. Daardoor blijven beide coureurs gespaard van een gridstraf tijdens de Grand Prix van Portugal. Het is nog niet duidelijk of het probleem ervoor zorgt dat alle auto’s met een Mercedes-krachtbron van nieuwe onderdelen voorzien moeten worden. Voor George Russell van Williams zou dat niets uitmaken, maar Racing Point-coureurs Lance Stroll en Sergio Perez én Williams-rijder Nicholas Latifi zouden daardoor wél een gridstraf ontvangen. Zij worden dan uitgerust met een derde exemplaar van de control electronics.

Met medewerking van Luke Smith