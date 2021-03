Mercedes vervangt versnellingsbak na probleem tijdens eerste testdag

Mercedes heeft er - in tegenstelling tot Red Bull Racing - voor gekozen om beide coureurs vandaag in actie te laten komen. Waar Max Verstappen de hele dag voor zijn rekening mag nemen bij het energiedrankenmerk, begint Mercedes met Bottas en neemt Hamilton het stuur na de middagpauze over. De Fin heeft echter nog niet veel plezier aan deze ochtenduren beleefd. Zo heeft Bottas slechts één afgelegde ronde achter zijn naam staan.

Mercedes koos net als alle andere formaties voor een vroege installatieronde op het Bahrain International Circuit. Toen men de W12 daarna weer wilde aanslingeren voor de eerste serieuze run, verschenen er ineens zwarte schermen voor de pitbox. Dit mag tegenwoordig niet meer te pas en te onpas gebeuren. Zo pleit de FIA voor meer openheid en heeft de autosportfederatie vastgesteld dat teams de schermen alleen bij 'een serieus probleem' tevoorschijn mogen halen.

Navraag bij Mercedes leert dat het probleem in de versnellingsbak te vinden is. "We hebben een transmissieprobleem en wisselen de versnellingsbak nu om straks weer de baan op te kunnen. Daarna zullen we een uitgebreider onderzoek doen om het probleem met de originele versnellingsbak vast te stellen", laat een woordvoerder van Mercedes aan Motorsport.com weten. Mercedes verwacht dat de wissel 45 à 60 minuten gaat kosten. Daarmee gaat waardevolle testtijd verloren voor Bottas, des te meer omdat de F1-wintertest dit jaar is ingekort van zes tot slechts drie dagen.