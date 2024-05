Mercedes verliest kopstuk maar krijgt Ferrari F1-aanwinsten eerder

Motorsport.com heeft vernomen dat Mercedes is begonnen aan een interne herstructurering van zijn aerodynamische afdeling. Chef aerodynamica Gioacchino Vino zal het team na zes jaar verlaten. Hij was van februari 2018 tot en met oktober 2022 principal medewerker van de aero-afdeling en werd er daarna hoofd van. Mercedes ziet Vino dus vertrekken, maar het kan eerder dan verwacht rekenen op de komst van twee kopstukken van Ferrari. Mercedes neemt Simone Resta - voormalig hoofdontwerper van Ferrari en technisch directeur van Haas F1 - over. Die zou oorspronkelijk pas begin 2025 aan de slag gaan, maar de startdatum is naar voren gehaald.

Dat geldt ook voor Enrico Sampo, die bij Mercedes de rol van head of performance software applications op zich zal nemen. Resta - bij Mercedes de strategic development director - en Sampo zullen al vanaf oktober aan de slag gaan bij het Duitse team. De timing daarvan is niet heel toevallig: onlangs kondigde Ferrari aan dat het juist Loïc Serra en Jérôme d'Ambrosio overneemt van Mercedes en dat zij per 1 oktober werkzaam zullen zijn bij de Scuderia. Zodoende lijkt er dus een overeenkomst te zijn geweest tussen de twee teams om de eerdere overstap mogelijk te maken.

De ruil tussen de twee concurrerende teams is interessant te noemen, maar Mercedes' technisch directeur James Allison benadrukt dat dit geen ongebruikelijke gang van zaken is. "Het is meer het gebruikelijke eb en vloed van een F1-team", stelt Allison. "De teams zijn groot vandaag de dag en in een jaar gaan er veel mensen weg en komen er evenveel mensen weer bij. Dat geldt voor bijna elk team." Gevraagd of er zorgen zijn nu er veel kopstukken binnen korte tijd weggaan, antwoordt Allison: "Ik denk niet dat het zin heeft om commentaar te geven op de motivatie. Het is duidelijk dat een team een hoeveelheid aan ervaren en goede mensen nodig heeft. We zouden liever niet zien dat ervaren, goede mensen ons verlaten. Maar we verzamelen ook ervaren en goede mensen in een vergelijkbaar tempo. Dus ik denk dat het onze taak is om ervoor te zorgen dat we zo handelen dat iedereen liever bij ons werkt dan ergens anders."