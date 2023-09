Mercedes hield begin dit seizoen vast aan het concept van de zogenaamde zeropod, maar besloot na een aantal races om er toch van af te zien. Om stappen vooruit te zetten introduceerde het team uit Brackley updates, te beginnen in Monaco. Sindsdien zijn er duidelijke stappen naar voren gezet, al waren die stappen niet zo groot als McLaren. Voor de Grand Prix van Nederland kwam Mercedes met een aangepaste vloer, sidepod inlet en beam wing om met name de achterkant stabieler te maken - een van de klachten die George Russell en Lewis Hamilton hadden over de W14.

Deze nieuwe onderdelen moeten het team de komende periode helpen, aangezien het einde van het Europese seizoen nadert en het dan lastiger wordt om constant met updates te komen vanwege de hogere vrachtkosten. Hoewel 13 van de 22 geplande races zijn verreden en sommige teams de focus al volledig naar 2024 hebben verlegd, heeft Mercedes met de recente updates stappen vooruit gezet. "Ik denk dat we nog steeds redelijke vooruitgang boeken in de ontwikkeling", zegt Andrew Shovlin, trackside engineering director van Mercedes.

"Maar het is nog steeds een drukke periode omdat de teams proberen om de pakketten op de auto te krijgen die hen door dat flyaway-gebied gaan loodsen. Ik denk dat het in de nabije toekomst allemaal langzamer zal gaan", doelt Shovlin op de stroom aan updates. "Maar we hebben een aantal behoorlijke wijzigingen aangebracht aan het ontwerp van de auto en dat zorgt voor een betere aerodynamische performance. We vinden dus nog steeds goede performance in de W14."

Op het circuit van Zandvoort wist Russell de W14 op de derde startplaats te zetten, maar Shovlin benadrukt dat dit niet aan die nieuwe onderdelen te linken valt. Russell had namelijk aangegeven dat hij weer in vorm was na een tegenvallende kwalificatiereeks. Hij weerspreekt daarnaast de suggestie van Charles Leclerc, die vreest dat Red Bull tot 2026 niet bijgehaald kan worden. Mercedes heeft nu namelijk de 'volledige focus' gelegd op het uitdagen van Red Bull en daar wil het team volgend jaar al mee beginnen. Het team heeft haar middelen ingezet voor 2024, aangezien zij door het budgetplafond niet veel meer kunnen investeren in succes op korte termijn.

"Wij denken zeker niet zoals [Leclerc] omdat het onze ambitie is om volgend jaar voor een titel te strijden", zegt Shovlin. "We zijn optimistisch dat we daarin kunnen slagen. We begrijpen nog steeds veel van deze reglementen. Wat we wel willen zeggen, is dat we realiseren dat we het gat naar Red Bull dit jaar niet kunnen dichten", wijst hij naar de beperkingen binnen het budgetplafond. "Maar onze volledige focus ligt op het zorgen dat we ze volgend jaar kunnen uitdagen", besluit de trackside engineering director.